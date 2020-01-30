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Su-57 gökyüzünde 10. yılını kutluyor Su-57 gökyüzünde 10. yılını kutluyor

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30 Ocak 2020 Perşembe 10:20:40 | Son Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 10:35:02

Su-57 gökyüzünde 10. yılını kutluyor

Rusya'nın beşinci nesil savaş uçağı Su-57 ilk defa 29 Ocak 2010'da göklere çıktı.

TM Dijital Haber Merkezi

29 Ocak 2010'da il uçuşunu yapan Rusya'nın beşinci nesil savaş uçağı Su-57 gökyüzündeki 10 yılını kutluyor.

SU-57 (Suhoy / PAK FA) BEŞİNCİ NESİL SAVAŞ UÇAĞI

T-50, PAK FA programı için Sukhoi fırması tarafından tasarlanan öncül üretim adıdır.

Uçağın hayalet uçak özellikli, tek kişilik, çift motorlu jet avcı uçağı olması ve Rusya'ya hizmette ilk operasyonel hayalet teknolojisini kullanacak uçak olması planlanmaktadır.

Su-57 hava üstünlüğü ve saldırı görevleri için tasarlanmış çok maksatlı bir savaş uçağıdır.

Avcı uçağı süper seyir, görünmezlik, süper manevra özelliğinde ve savaş uçağı gelişmiş aviyonikleri ile önceki nesilleri aşmasının yanı sıra yer ve deniz savunması için tasarlanmaktadır.

Su-57 Rus hava kuvvetlerindeki Su-27 ve Mig-29'un yerini alması için tasarlanmıştır.

Hindistan da 25 milyar dolarlık bir antlaşma ile 250 adet Su-57 varyantı almayı ve Rusya ile beraber üretmeyi planlamış ancak daha sonra projeden çekildiğini açıklamıştır.

SU-57'YE DAHA GÜÇLÜ YENİ MOTOR

Rostec Havacılık Kümesi Endüstri Direktörü Anatoly Serdyukov geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada, Rusya'nın devlet yüksek teknoloji şirketi Rostec'in yeni ikinci aşama motorunu test etmek için beşinci nesil savaş uçağı Su-57'nin 16 uçuş yaptığını bildirdi.

Serdyukov, "Şu anda, motorun mühendislik testleri devam ediyor ve ürün uçan bir laboratuvarda test ediliyor.

Ekim ayında, öğenin özelliklerini çeşitli uçuş modlarında kontrol etmek için uçuşlar yapıldı. Su-57 ile 16 uçuş yapıldı" ifadelerini kullanmıştı.

Gerasimov, Rus havacılık ve askeri birimlerinin 2019 yılında 139 modern uçak aldığını da sözlerine ekledi.

Zdeliye 30 olarak bilinen ikinci aşama motorlu Su-57, Aralık 2017'de ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Motor tam elektronik bir otomatik kontrol sistemine sahip olacak ve uçağın manevra kabiliyetini, ağırlık oranını, gizli karakteristiklerini ve süpersonik hızda uçuşlar gerçekleştirme yeteneğini artıracak.

Rusya’nın beşinci nesil savaş uçağının ihracat versiyonu ortaya çıktı.

Rusya, beşinci nesil savaş uçağı Su-57’nin ihracat versiyonunu da geçtiğimiz yıl  görücüye çıkarmıştı.

Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri için Sukhoi tarafından geliştirilen 5. nesil savaş uçağı Su-57’nin, Su-57E olarak da adlandırılacak bir ihracat versiyonu ortaya çıktı. Rusya bu uçağın öncelikli pazar hedefinin Orta Doğu olduğunu açıkladı.

Rostec'in Uluslararası İşbirliği ve Bölgesel Politika Direktörü Viktor Kladov, bugün Malezya'daki Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Hava fuarında (LIMA) bir medya brifinginde, ihracat için gerekli belgelerin uçak üreticisi United Aircraft Corporation (UAC) ve Rostec şirketi tarafından Rusya hükümetine sunulduğu açıkladı.

Kladov Su-57E’nin Kasım ayındaki Dubai Hava Şovu sırasında ilk defa yurtdışına sergilenebileceğini, uçağın ilk ihracat pazarının Ortadoğu olduğunu ve diğer potansiyel pazarların Malezya ve Hindistan olduğunu açıkladı.

Su-57, elektronik sistemlerini test etmek amacıyla Suriye'deki Rus hava üssünde 2018'de kısa bir süreliğine konuşlandırılmıştı.

Su-57, Rusya'nın uzun ve kısa mesafelerde her türlü hava hedefini yok etmek, hava savunma yeteneklerinin üstesinden gelmek ve düşman yer ve deniz hedeflerini vurmak için tasarlanmış olan beşinci nesil çok amaçlı savaş uçağıdır. Ayrıca uçağa geçtiğimiz günlerde radar dalgası emici özelliklere sahip yeni bir kompozit malzeme kaplandığı açıklanmıştı.

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