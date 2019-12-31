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31 Aralık 2019 Salı 11:38:27 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 11:42:30

Su-57 avcı uçağı yeni silahlarla donatılacak

Rusya'nın beşinci nesil savaş uçağı Su-57 için yeni ve daha güçlü silahlar geliştirildiği bildirildi.

TM Dijital Haber Merkezi

Rus havacılık ve savunma şirketi United Aircraft Corporation (UAC) başkanı Yury Slyusar, Su-57 beşinci nesil savaş uçağı için yeni ve daha güçlü silahlar geliştirildiğini ve birçok yeni imha aracının aynı anda Su-57'de kullanılabileceğini açıkladı.

SU-57'YE DAHA GÜÇLÜ YENİ MOTOR

Rostec Havacılık Kümesi Endüstri Direktörü Anatoly Serdyukov geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada, Rusya'nın devlet yüksek teknoloji şirketi Rostec'in yeni ikinci aşama motorunu test etmek için beşinci nesil savaş uçağı Su-57'nin 16 uçuş yaptığını bildirdi.

Serdyukov, "Şu anda, motorun mühendislik testleri devam ediyor ve ürün uçan bir laboratuvarda test ediliyor. Ekim ayında, öğenin özelliklerini çeşitli uçuş modlarında kontrol etmek için uçuşlar yapıldı. Su-57 ile 16 uçuş yapıldı" ifadelerini kullanmıştı.

Gerasimov, Rus havacılık ve askeri birimlerinin 2019 yılında 139 modern uçak aldığını da sözlerine ekledi.

Zdeliye 30 olarak bilinen ikinci aşama motorlu Su-57, Aralık 2017'de ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Motor tam elektronik bir otomatik kontrol sistemine sahip olacak ve uçağın manevra kabiliyetini, ağırlık oranını, gizli karakteristiklerini ve süpersonik hızda uçuşlar gerçekleştirme yeteneğini artıracak.

Beşinci nesil Su-57 avcı uçağı, her türlü hava, yer ve deniz hedefini yok etmek için tasarlanmıştır. Uçak süpersonik bir seyir hızına sahip, gövdesinin içinde silah barındırabiliyor, gizliliği artıran özel bir kaplamaya ve en yeni araç üstü ekipmanlara sahip.

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