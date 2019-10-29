S-400'den sonra en büyük silah satışı olacak! Son aşamaya gelindi

Üst düzey Türk yetkilisi, Su-35'le ilgili olarak ''Görüşmeler oldukça olgunlaştı. Anlaşma çok uzak görünmüyor'' dedi.



Türk yetkili, müzakere sürecinde son rakamların değişmesine rağmen, Türkiye'nin 2 parti şeklinde 48 tane Su-35 alabileceğini söyledi. Başka bir yetkili ise S-400 anlaşmasını hatırlarak Rusya'nın Türkiye'ye Su-35 savaş uçağı için uygun bir fiyat vermeyi kabul edebileceğini ifade etti.



RUSYA, TÜRKİYE'YE SU-35'LER İÇİN 50-70 MİLYON DOLARA FİYAT VEREBİLİR



Defense News'in haberine göre; Ankara'daki bir havacılık endüstrisi uzmanı, Moskova'nın savaş uçaklarına muhtemelen 50 milyon ila 70 milyon dolar arasında fiyat vereceğini söyledi. Havacılık endüstrisi uzmanı, potansiyel Su-35 anlaşmasının, Ruslar için stratejik değerinin olduğunu belirtti.



S-400'DEN SONRA 2. BÜYÜK SİLAH SATIŞI OLACAK



Eğer anlaşma olursa Su-35 savaş uçağı, S-400'den sonra Türkiye’nin Rusya’dan ikinci büyük silah sistemi alımı olacak.

(Star Gazetesi)