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17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:51:55 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:54:09

Sosyal medya platformu Twitter'ın tasarımı değişiyor

Geçtiğimiz günlerde teknik bir sorun nedeniyle dünya genelinde erişim sorunu yaşıyan Twitter, yeniden tasarım değişikliğine gitti.

Şirket bugünden itibaren masaüstü bilgisayarlardan Twitter'a girenleri yeni ara yüzüyle karşılamaya başladı. Mobil uygulama ile de uyumlu olan yeni tasarımla ilgili şirketten yapılan açıklamada Twitter'ın daha hızlı çalışması ve kişilleştirme söz konusu olduğunda kullanıcılara daha çok seçenek sunmak için tasarım değişikliğine gidildiği kaydedildi.

Yeni tasarıma geçiş ile birlikte kullanıcılar, konumlarına bağlı olarak daha fazla canlı yayın izleme şansı buluyor. Ayrıca bilgisayardan Twitter'a girenler artık keşif özelliğini de kullanabiliyor. Twitter'da dikkat çeken bir diğer yenilik ise karanlık tema oldu. Farklı hesaplar arasında geçiş de yeni tasarımla daha kolay bir hale getirildi.

Kullanıcıların yeni arayüze geçişi kademeli olarak gerçekleşecek. Yani kullanıcıların tamamı bugün yeni arayüzü göremeyecek.

DHA

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