Twitter erişime açıldı! Kesintinin nedeni ile ilgili Bakanlıktan açıklama geldi
Twitter bugün TSİ 21.55 sularında dünya genelinde çöktü. Birçok kişi tarafından kullanılan sosyal medya mecrası Twitter'a yarım saatlik bir erişim sorunu yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter servislerinde dünya genelinde sorun yaşandığını belirterek "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadesini kullandı.
Popüler sosyal medya platformları Twitter bir süre erişim sorunu yaşandı. Birçok ülkede benze problemlerin yaşandığı bildirildi. Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre, "Twitter servislerinde dünya genelinde kesintiler yaşanmaktadır. Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" ifadeleri yer aldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter servislerinde dünya genelinde sorun yaşandığını belirterek "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadesini kullandı.
Sayan, Facebook hesabından, sosyal iletişim ağlarında yaşanan sorunlara ilişkin paylaşımda bulundu.
Twitter servislerine erişimde dünya genelinde sorun yaşandığını bildiren Sayan, "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadesine yer verdi.
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- Twitter erişime açıldı! Kesintinin nedeni ile ilgili Bakanlıktan açıklama geldi
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