11 Ocak 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 10 Ocak 2020 Cuma 22:56:01
Sosyal medya siyasete açılıyor
Kullanıcı sayısı açısından halen dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan, ancak büyük güvenlik zafiyeti bulunan Facebook 'siyasete atılıyor.'
Geçen yıl Instagram'ı da bünyesine katan Facebook, iki uygulama için de siyasi içerikli reklam kabul edeceğini açıkladı.
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