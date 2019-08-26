Songar seri üretime hazır

Yakın zamanda TSK envanterine girecek Songar’a bir dizi yeni yetenek ve donanım kazandırılmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Makineli tüfekten sonra bomba atar da entegre edilen Songar, belirlenen hedeflere başarılı atışlar gerçekleştirdi. Lazer mesafe ölçer, balistik hesaplama ve nişangâh gibi donanımlarla vuruş hassasiyeti ve etkinliği artırılacak Songar’a, olası tehditlerin uyarılmasına yönelik olarak anons sistemi de eklenecek. Songar, 10 kilometre yarıçaplı bir menzil içinde ve 2 bin 800 metre irtifada görev yapabiliyor.