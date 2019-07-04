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04 Temmuz 2019 12:14 | Perşembe

Son dakika... Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den flaş açıklama: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Demir katıldığı bir panelde S-400'lerin teslimatı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Haftaya geldiği zaman göreceksiniz. Cumhurbaşkanı'nın verdiği tarih vardı. Temmuz'un birinci haftası geçti. İkinci haftasına giriyoruz. Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz" dedi.

TM Dijital Haber Merkezi

Ankara Sheraton’da STM'in düzenlediği Enerji Güvenliği: Fırsatlar ve Tehditler” konulu 4.ThinkTech Panelinde konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir S-400'lerin teslimatı ile ilgili olarak, "Haftaya geldiği zaman göreceksiniz. Cumhurbaşkanı'nın verdiği tarih vardı. Temmuz'un birinci haftası geçti. İkinci haftasına giriyoruz. Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz.” dedi.

Dün TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "S-400 konusunda karar verildi. Temmuz ayı içerisinde ilk parti teslimat yapılacak. Olsun mu olmasın mı, alalım mı almayalım mı noktasında değiliz" açıklamasında bulunmuştu.

S-400'ÜN ÖZELLİKLERİ

Dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak nitelendirilen S-400, savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı.

400 KİLOMETRE MENZİL

S-400, çok uzun menzilli 40N6 model füzeyle 400 kilometre, uzun menzilli 48N6 model füzeyle 250 kilometre, orta menzilli 9M96E2 model füzeyle 120 kilometre ve kısa menzilli 9M96E model füzeyle de 40 kilometredeki hedefleri vurabiliyor.

10 SANİYEDEN KISA SÜREDETEPKİ VERİYOR

Kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderilebiliyor. Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş 'S-400' açıklaması: Haftaya faaliyetlerini göreceksiniz
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