Son dakika... İstinaf Mahkemesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yaşanan olaylara ilişkin davada kararını açıkladı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde reklamcı Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok’un da aralarında bulunduğu 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 72 sanık “anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı. “Anayasayı ihlal” suçuna yardımdan 22 sanık 17’şer yıl 6’şar ay, 5 sanık ise 15’şer yıl hapisle cezalandırılmıştı.

Dosya, İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı.

99 SANIĞIN CEZASI ONANDI

Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar eski yarbay Turgay Ödemiş ve eski binbaşı Ahmet Taştan’ın da aralarında bulunduğu 99 sanık hakkında verilen hapis cezalarını kararını onadı. 44 sanık hakkında verilen beraat kararına ilişkin de istinaf başvurularının esastan reddine hükmeden Daire, yerel mahkemenin kararını onamış oldu.

Yerel Mahkemenin kararı yerinde bulundu

Daire, yerel mahkemenin beraat ve ceza kararlarında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu belirtti.

İHA