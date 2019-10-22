Sınır tanımayan fotoğraf makinesi

Pentax K-30, hayatın her döneminde yanınızda olmayı hak eden bir fotoğraf makinesi. DSLR kategorisinde giriş seviyesinde bulunan ancak özellikleriyle orta seviyeye yaklaşan üründe, siyaha ek olarak kullanıcılara beyaz ve mavi renklerin sunulması ilk artı notu kazandırıyor. Gövde içinde yer verilen görüntü sabitleme mekanizması ve doğal şartlara olan dayanıklılık da dikkat çeken özelliklerden biri. Makine sadece darbelere karşı değil, toza, kuma hatta suya bile dayanıklılık göstererek sınıfındaki benzerlerinin önüne geçmeyi başarıyor. 3.0 inç büyüklüğünde bir LCD ekrana sahip olan Pentax K-30, 16.3 MP çözünürlükte fotoğraf çekebiliyor. 1080p çözünürlükte video kaydının desteklenmesi de olmazsa olmazlar arasında.