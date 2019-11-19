Siber tehdide yerli kalkan

  • Bist 100
    107093
  • Dolar
    5,7332
  • Euro
    6,3539
  • Altın
    271,4760
İstanbul
12 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ağaç keserken fotokapana yakalandı! Hem hapis, para cezası isteniyor Ağaç keserken fotokapana yakalandı! Hem hapis, para cezası isteniyor
Galatasaray'dan Mehmet Ekici'ye: Fenerbahçe ile bağlarını kopar bize gel! Galatasaray'dan Mehmet Ekici'ye: Fenerbahçe ile bağlarını kopar bize gel!
Batı Trakya provokasyonu Batı Trakya provokasyonu
Galatasaray, Luyindama için 20 milyon Euro istiyor! Galatasaray, Luyindama için 20 milyon Euro istiyor!
PTT personel alımı başvuruları başladı mı? PTT alımı son dakika gelişmeleri haberimizde PTT personel alımı başvuruları başladı mı? PTT alımı son dakika gelişmeleri haberimizde
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada 10'u muvazzaf 17 asker hakkında gözaltı kararı FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada 10'u muvazzaf 17 asker hakkında gözaltı kararı
Benfica'dan Süper Lig devlerine müjde! 8 futbolcuyla yollar ayrılıyor Benfica'dan Süper Lig devlerine müjde! 8 futbolcuyla yollar ayrılıyor
Eğer TBMM'de kabul edilirse Emniyet'te büyük değişiklikler olacak! Eğer TBMM'de kabul edilirse Emniyet'te büyük değişiklikler olacak!
Usta tiyatrocu Yıldız Kenter'e son veda! Usta tiyatrocu Yıldız Kenter'e son veda!
Ahmet Ağaoğlu'ndan Sosa açıklaması: Gençler ondan çok rahatsız çünkü çok koşuyor! Ahmet Ağaoğlu'ndan Sosa açıklaması: Gençler ondan çok rahatsız çünkü çok koşuyor!
Merih Demiral için Premier Lig'in devleri Arsenal ve Manchester United devreye girdi Merih Demiral için Premier Lig'in devleri Arsenal ve Manchester United devreye girdi
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle TIR çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle TIR çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı
19 Kasım Dünya Erkekler Günü kutlanıyor! 19 Kasım Dünya Erkekler Günü nedir? 19 Kasım Dünya Erkekler Günü kutlanıyor! 19 Kasım Dünya Erkekler Günü nedir?
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
Bitlisliler, Eren Öztürk'ün vasiyetine sahip çıktı Bitlisliler, Eren Öztürk'ün vasiyetine sahip çıktı
Nejat Uygur Bilecik Tiyatro Günleri'nde anıldı Nejat Uygur Bilecik Tiyatro Günleri'nde anıldı
Derviş Zaim: Hayat hiç istemediğim halde beni buralara getirdi Derviş Zaim: Hayat hiç istemediğim halde beni buralara getirdi
'Osmanlı'dan Günümüze' filografi sergisi açıldı 'Osmanlı'dan Günümüze' filografi sergisi açıldı
Tiyatro oyunu yabancılar için İngilizce alt yazılı sahnelendi Tiyatro oyunu yabancılar için İngilizce alt yazılı sahnelendi
Şırnak kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi Şırnak kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın Kiev’de Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın Kiev’de
Kevin N'Koudou: Gollerime devam edeceğim Kevin N'Koudou: Gollerime devam edeceğim
Trabzonspor'a Daniel Sturridge'den müjdeli haber Trabzonspor'a Daniel Sturridge'den müjdeli haber
Kartal Kaymakamlığı'ndan yangın açıklaması: 2 kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir Kartal Kaymakamlığı'ndan yangın açıklaması: 2 kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Kasım 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Kasım 2019 Pazartesi 22:49:21

Siber tehdide yerli kalkan

Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan 'kamuda dijital dönüşüm' projesinde görev alan siber güvenlik firmaları, kurum ve şirketlere Türk mühendislerce geliştirilen yerli yazılımlarla hizmet veriyor. 

Kamu Bilişim Derneği tarafından düzenlenen, 4. Kamu Bilişim Zirvesi'ne katılan siber güvenlik firmalarından May Cyber Technology Şirketi Kamu Satış Direktörü ve İVME Şirketi Genel Müdürü Fazıl Ekici, dijital dönüşümün hız anlamında hayata katma değer sağlarken, siber güvenlik tehditleriyle de önemli bir riski doğurduğunu söyledi. Bilgi güvenliğinde “Gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik” olmak üzere üç sacayağının bulunduğuna dikkati çeken Ekici, dünyada en değerli varlık olan bilginin satılabildiğini, bu noktada ülke verisinin ülkede kalmasının önemli olduğunu bildirdi. 

ÖNLEM ALMADAN OLMAZ 

Şirket olarak siber güvenliğe yoğunlaştıklarını vurgulayan Ekici, “10 kullanıcıdan fazla bilgisayar sistemi olan her yapı için siber güvenlik önlemi alınması gerekiyor. Çok büyük kamu kurumları, bakanlıklar, bankalarla çalışıyoruz. Tamamen yerli ve milli ürünler üretiyoruz. Yüzde 91'in üzerinde yerlilik belgemiz var. Dijital dönüşüm hareketinde yerli ve milli yazılım firmalarının global anlamda söz sahibi olması için çalışıyoruz” diye konuştu. 

VİZYON 2023

Kotto Bilişim Firması yetkilisi Celal Ünalp, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin önlerine koyduğu yol haritası kapsamında “Kendi verimizin kendi ülkemizde kalması” parolasıyla çalıştıklarını söyledi. Ürünlerinin tamamının yerli ve milli teknolojiyle yapıldığına dikkati çeken Ünalp, “Ülkemizin dijital dönüşümünün yerli ve milli olması en büyük arzumuz. 2023 vizyonu için de en önemli hedeflerden bir tanesi. Biz de buna yerli yazılımlarımızla katkı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

VERİNİN TAMAMI MİLLİLEŞTİ

Netdatasoft firmasından Selçuk Öztaş, Divvy Drive İçerik Yönetim ve Arşiv Sistemi'ni ülkenin verisinin ülkede, kurumların verisinin de kurumlarda kalması amacıyla geliştirildiğini söyledi. Öztaş, Divvy Drive sisteminin yatayda ve dikeyde sonsuz büyüyebilen tamamen yerli ve milli kaynaklarla üretilen bir yazılım ürünü olduğunu bildirdi. Sistemin mevcut teknolojik gelişmelerin bütün açıklarını kapatma hedefinin bulunduğuna işaret eden Öztaş, “Geliştirdiğimiz teknoloji ve mühendislikle dünyadaki hiçbir virüsün bize zarar veremeyeceğini iddia ettik. Veriyi tamamen millileştirmiş durumdayız” değerlendirmesinde bulundu. 

DIŞA BAĞIMLILIK AZALIYOR

Fast Şirketler Grubu'nun İcra Kurulu Başkanı Haldun Ahmet Sakarya, yerli ve milli sermayeyle kurulan bir şirket olduklarını dile getirdi. Türk mühendislerden oluşan ekibiyle yerli ve milli kamu kurumsal kaynak planlama yönetim sistemi oluşturduklarına değinen Sakarya, şunları kaydetti:”Türkiye'nin dijital dönüşümünde önemli bir rol üstlendik. Kamu kurumlarının analiz ve onların iç haritalarını çıkardıktan sonra onları dijitalleşmeye götürecek bir yapı oluşturduk. Bununla ilgili e-dijital dönüşüm modülleri oluşturduk. Bu dijitalleşmeyle kamu kurumlarının kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmasını sağlamayı amaçladık. Dijital dönüşümde Türkiye en önde gelen ülkelerden bir tanesi. Yazılımlarımızı dünya standartlarında üretiyoruz. Amacımız yerli ve milli üretimle dışa bağımlılığı azaltmak. Yazılımlarımızı uluslararası arenaya taşımak ve birçok ülkeye ihraç etmeyi hedefliyoruz.”  

TÜRK MÜHENDİSLER ÜRETİYOR

Limatek Sistem Genel Müdürü Canan Okutanoğlu da dijital dönüşümün, iş yapma biçimlerinin çok daha hızlı, verimli, sorgulanabilir yapıldığı bir dönemde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığı dönemlerde, kurumların kötü amaçlı saldırılara açık hale geldiğini belirtti. Şirketlerinin dijital veri ve hizmetlere erişimde güvenliğin sağlanması için inovasyonu yüksek, dünya standartlarına uygun güvenlik yazılımları geliştirdiğini aktaran Okutanoğlu, şöyle konuştu: “Yerli ve milli teknoloji üretmekten gurur duyduk. Siber güvenlik alanında başarıyla sağlam adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Türk mühendislerinden oluşan teknik ekibimizle çalışıyoruz. Kamuda üretilen bilgiler, veriler çok kritik. Bunların korunmasını da Türk mühendisler tarafından yapılması için çabalıyoruz.” 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ