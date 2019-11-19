Siber tehdide yerli kalkan

Kamu Bilişim Derneği tarafından düzenlenen, 4. Kamu Bilişim Zirvesi'ne katılan siber güvenlik firmalarından May Cyber Technology Şirketi Kamu Satış Direktörü ve İVME Şirketi Genel Müdürü Fazıl Ekici, dijital dönüşümün hız anlamında hayata katma değer sağlarken, siber güvenlik tehditleriyle de önemli bir riski doğurduğunu söyledi. Bilgi güvenliğinde “Gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik” olmak üzere üç sacayağının bulunduğuna dikkati çeken Ekici, dünyada en değerli varlık olan bilginin satılabildiğini, bu noktada ülke verisinin ülkede kalmasının önemli olduğunu bildirdi.

ÖNLEM ALMADAN OLMAZ

Şirket olarak siber güvenliğe yoğunlaştıklarını vurgulayan Ekici, “10 kullanıcıdan fazla bilgisayar sistemi olan her yapı için siber güvenlik önlemi alınması gerekiyor. Çok büyük kamu kurumları, bakanlıklar, bankalarla çalışıyoruz. Tamamen yerli ve milli ürünler üretiyoruz. Yüzde 91'in üzerinde yerlilik belgemiz var. Dijital dönüşüm hareketinde yerli ve milli yazılım firmalarının global anlamda söz sahibi olması için çalışıyoruz” diye konuştu.

VİZYON 2023

Kotto Bilişim Firması yetkilisi Celal Ünalp, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin önlerine koyduğu yol haritası kapsamında “Kendi verimizin kendi ülkemizde kalması” parolasıyla çalıştıklarını söyledi. Ürünlerinin tamamının yerli ve milli teknolojiyle yapıldığına dikkati çeken Ünalp, “Ülkemizin dijital dönüşümünün yerli ve milli olması en büyük arzumuz. 2023 vizyonu için de en önemli hedeflerden bir tanesi. Biz de buna yerli yazılımlarımızla katkı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

VERİNİN TAMAMI MİLLİLEŞTİ

Netdatasoft firmasından Selçuk Öztaş, Divvy Drive İçerik Yönetim ve Arşiv Sistemi'ni ülkenin verisinin ülkede, kurumların verisinin de kurumlarda kalması amacıyla geliştirildiğini söyledi. Öztaş, Divvy Drive sisteminin yatayda ve dikeyde sonsuz büyüyebilen tamamen yerli ve milli kaynaklarla üretilen bir yazılım ürünü olduğunu bildirdi. Sistemin mevcut teknolojik gelişmelerin bütün açıklarını kapatma hedefinin bulunduğuna işaret eden Öztaş, “Geliştirdiğimiz teknoloji ve mühendislikle dünyadaki hiçbir virüsün bize zarar veremeyeceğini iddia ettik. Veriyi tamamen millileştirmiş durumdayız” değerlendirmesinde bulundu.

DIŞA BAĞIMLILIK AZALIYOR

Fast Şirketler Grubu'nun İcra Kurulu Başkanı Haldun Ahmet Sakarya, yerli ve milli sermayeyle kurulan bir şirket olduklarını dile getirdi. Türk mühendislerden oluşan ekibiyle yerli ve milli kamu kurumsal kaynak planlama yönetim sistemi oluşturduklarına değinen Sakarya, şunları kaydetti:”Türkiye'nin dijital dönüşümünde önemli bir rol üstlendik. Kamu kurumlarının analiz ve onların iç haritalarını çıkardıktan sonra onları dijitalleşmeye götürecek bir yapı oluşturduk. Bununla ilgili e-dijital dönüşüm modülleri oluşturduk. Bu dijitalleşmeyle kamu kurumlarının kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmasını sağlamayı amaçladık. Dijital dönüşümde Türkiye en önde gelen ülkelerden bir tanesi. Yazılımlarımızı dünya standartlarında üretiyoruz. Amacımız yerli ve milli üretimle dışa bağımlılığı azaltmak. Yazılımlarımızı uluslararası arenaya taşımak ve birçok ülkeye ihraç etmeyi hedefliyoruz.”

TÜRK MÜHENDİSLER ÜRETİYOR

Limatek Sistem Genel Müdürü Canan Okutanoğlu da dijital dönüşümün, iş yapma biçimlerinin çok daha hızlı, verimli, sorgulanabilir yapıldığı bir dönemde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığı dönemlerde, kurumların kötü amaçlı saldırılara açık hale geldiğini belirtti. Şirketlerinin dijital veri ve hizmetlere erişimde güvenliğin sağlanması için inovasyonu yüksek, dünya standartlarına uygun güvenlik yazılımları geliştirdiğini aktaran Okutanoğlu, şöyle konuştu: “Yerli ve milli teknoloji üretmekten gurur duyduk. Siber güvenlik alanında başarıyla sağlam adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Türk mühendislerinden oluşan teknik ekibimizle çalışıyoruz. Kamuda üretilen bilgiler, veriler çok kritik. Bunların korunmasını da Türk mühendisler tarafından yapılması için çabalıyoruz.”