Siber saldırılarla mücadele 45 milyar dolara mal oldu

TM Dijital Haber Merkezi

The Internet Society's Online Trust Alliance'ın yaptığı araştırmaya göre, 2018’de yaklaşık iki milyon siber saldırı gerçekleşti. Yerel yönetimlerin, bu fidye yazılımları ve diğer kötü niyetli siber saldırılarla mücadelesi dünya çapında yaklaşık 45 milyar dolara mal oldu.

Raporda, siber suçluların mağdurlarını hedefleme şekillerinin daha karmaşık hale geldiği öne sürüldü, ancak bilgisayar güvenliğinin artmasıyla birlikte birçok saldırının da önlenebileceği belirtildi.

The Internet Society's Online Trust Alliance'ın Teknik Sorumlusu Jeff Wilbur, "Siber suçun finansal etkisi önemli ölçüde artıyor ve siber suçlular saldırılarından kazanç elde etmede daha yetenekli hale geliyor." dedi.

Rapora göre, fidye yazılımlarının sayısı geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 20 azalırken, maddi kayıpların yüzde 60 oranında arttığı belirtildi.

Raporda saldırganlar, "kimlik avı" olarak da bilinen bir teknik olan çalışanları veya satıcıları taklit eden çeşitli e-posta dolandırıcılıklarından da yararlanmaya devam ettiği bildirildi. Ve bu kimlik avı geçen yıl 1,3 milyar dolarlık zararla sonuçlandı.

Yıllık raporda, Symantec ve Trend Micro gibi güvenlik firmalarından, FBI'dan oluşan kanun uygulayıcı kurumlardan ve uluslararası kuruluşlardan elde edilen veriler toplandı.

Yüksek profilli veri ihlalleri arasında 1,1 milyar kişinin kaydı bulunan Hindistan'ın ulusal kimlik veri tabanı olan Aadhaar saldırısı ve 383 milyon insanı etkileyen Marriott / Starwood otel zincirine yapılan saldırı bulunuyor.

Wilbur, bazı olayların saldırganların büyüyen becerilerini göstermesine karşın, yöntemlerin yıllar boyunca aynı olduğunu belirtti.

Wilbur, "Süper karmaşık saldırıları duyuyorsun ve çoğu zaman o kadar da karmaşık değiller. Bunlar çoğu zaman önlenebilirdi." ifadesini kullandı.