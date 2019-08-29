Siber saldırıların yeni hedefi oldu! Araçlara dijital zırh giydirecekler...

  • Bist 100
    96696.8
  • Dolar
    5,8336
  • Euro
    6,4571
  • Altın
    286,8800
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kulüpler Birliği Vakfında Fikret Orman yeniden başkan Kulüpler Birliği Vakfında Fikret Orman yeniden başkan
KPSS öğretmenlik puan türü hangisidir? Öğretmenlik ataması hangi puan türü? KPSS öğretmenlik puan türü hangisidir? Öğretmenlik ataması hangi puan türü?
Son Dakika... Milli Piyango'nun yeni sahibi belli oldu Son Dakika... Milli Piyango'nun yeni sahibi belli oldu
Tunceli'de teröristlere ağır darbe Tunceli'de teröristlere ağır darbe
Çeşme'de ünlü beach kulübe insan kaçakçılığı baskını: 4 kişi gözaltına alındı Çeşme'de ünlü beach kulübe insan kaçakçılığı baskını: 4 kişi gözaltına alındı
Yakın arkadaşıyla gündüz tartıştı gece bıçakladı! Katil teslim oldu Yakın arkadaşıyla gündüz tartıştı gece bıçakladı! Katil teslim oldu
Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı
FETÖ'nün Marmaris'teki suikast timini yakalayan komutana yeni görev FETÖ'nün Marmaris'teki suikast timini yakalayan komutana yeni görev
Polislik KPSS puan türü nedir? Polislik başvuru şartları nelerdir? Polislik KPSS puan türü nedir? Polislik başvuru şartları nelerdir?
Çetin HES'in yüzde 85'i tamamlandı Çetin HES'in yüzde 85'i tamamlandı
KKTC tarihi bir gün yaşadı: 45 yıl sonra ziyarete açıldı KKTC tarihi bir gün yaşadı: 45 yıl sonra ziyarete açıldı
Çalhanoğlu’nun Torino’ya transfer olacağı iddia edildi Çalhanoğlu’nun Torino’ya transfer olacağı iddia edildi
Göztepe'de Aleksic olmadı, rota Mendoza'ya döndü Göztepe'de Aleksic olmadı, rota Mendoza'ya döndü
Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Öksüz: Biz Quaresma ile anlaştık Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Öksüz: Biz Quaresma ile anlaştık
Muğla'da 34 bin dekar suyla buluşacak Muğla'da 34 bin dekar suyla buluşacak
THY ile Oman Air arasındaki kod paylaşımı anlaşması genişletildi THY ile Oman Air arasındaki kod paylaşımı anlaşması genişletildi
KPSS p1 puanı ile alım yapan kurumlar hangileridir? KPSS p1 nedir? KPSS p1 puanı ile alım yapan kurumlar hangileridir? KPSS p1 nedir?
Siber saldırıların yeni hedefi oldu! Araçlara dijital zırh giydirecekler... Siber saldırıların yeni hedefi oldu! Araçlara dijital zırh giydirecekler...
Gary Medel, Bologna'da Gary Medel, Bologna'da
Irak'la elektrik ticaretinde yeni dönem başlıyor Irak'la elektrik ticaretinde yeni dönem başlıyor
Gübrede 60 ülkeye ihracat Gübrede 60 ülkeye ihracat
Hamile kadın trafik tartışmasında silahla yaralandı, eşi darp edildi Hamile kadın trafik tartışmasında silahla yaralandı, eşi darp edildi
Türkiye'nin ihracatı temmuzda arttı Türkiye'nin ihracatı temmuzda arttı
KOBİ'lere 71,5 milyon liralık dijitalleşme desteği KOBİ'lere 71,5 milyon liralık dijitalleşme desteği

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:10:27 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:11:53

Siber saldırıların yeni hedefi oldu! Araçlara dijital zırh giydirecekler...

Tesla başta olmak üzere otomotiv endüstrisini yöneten şirketler, otomobilleri “akıllandırma” yarışında. Bu rekabet, teknoloji tutkunları kadar hacker’ların da iştahını kabartıyor. Bu konuda Ar-Ge çalışmalarını sürdüren T-Systems, Argus ile geliştirdiği güvenlik kalkanıyla akıllı otomobillerimize “dijital zırh” giydirme hedefinde

Yeni nesil arabaların içerisinde bulunan sürücü destek sistemleri akıllı sensörler aracılığıyla araba ile konuşuyor, elde edilen verilerle de güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sağlıyor. Araç içi bağlantıların yanı sıra araçların dış ekosistemle de bağlantılı olduğu bilgi ve eğlence sistemleri artık otomobiller için lüks olmaktan çıkmış durumda. Gündelik hayatın parçası haline gelmesi ve sayılarının artmasının ardından siber saldırıların hedefinde artık bağlı arabalar bulunuyor. 

Bu tehdit karşısında teknoloji ve IT şirketleri ise kolları sıvamış durumda. Bunların başında ise dünyanın en büyük telekom şirketlerinden Deutche Telekom çatısı altındaki T-Systems var. Otomotiv endüstrisinin karşı kaşıya bulunduğu tehdidin büyüklüğünü daha iyi kavrayabilmek için “beyaz şapkalı” hacker’larla çalışmalarını sürdüren T-Systems’ın Ar-Ge çalışmaları meyvelerini vermeye başladı bile. Bilişim güvenliği şirketi Argus işbirliğiyle otomobillere adeta “dijital kalkan” giydirmeyi hedefleyen T-Systems, Argus’un araç içi güvenlik çözümlerini tamamlamak ve bağlantılı arabaları gerçek zamanlı olarak siber saldırılara karşı korumak için “Otomotiv Güvenlik Operasyon Merkezi” kurmuş durumda…
 
2020’de 84 milyon bağlı araba
Bağlantılı arabalar konusundaki güvenlik endişesini, Tesla’dan tutun da, Volkswagen, Toyota, Volvo ve Mercedes gibi küresel ölçekte otomotiv endüstrisine yön veren markalar da paylaşıyor. Otomotiv üreticileri mobil teknolojiler ve dijital çözümlerle en akıllı otomobili en önce üreterek küresel pazarda lider olmanın peşinde. Açıklanan rakamlara göre, günümüzde üretim hattından çıkan bir aracın bilgisayarında, Boeing 787’nin yedi katı kadar, yani 100 milyonun üzerinde kod satırı bulunuyor. 2019 sonu itibariyle 64 milyonun üzerinde, 2020 yılı sonuna gelindiğinde ise 84 milyona yakın bağlı araba olacağı tahmin ediliyor. Bu büyüklük, teknoloji tutkunları gibi hackerların da iştahını kabartıyor.

“Yola çıkan bilgisayarlar”
Bu büyük ekosistemin güvenliğine işaret eden T-Systems Türkiye Genel Müdürü Sinan Kılıçoğlu: “Günümüz otomobillerini artık yola çıkan bilgisayarlar olarak adlandırmak mümkün. Ve aynen bir bilgisayar gibi, onların da siber saldırıya maruz kalmaları an meselesi. Bir insanın yaşamının dört yıla denk gelecek süresini otomobilinde geçirdiği düşünülürse, bu saldırıları önlemenin ne kadar kritik olduğu çok daha net anlaşılabilir” diyor. Otomotiv teknolojilerine odaklanan bir firma olarak T-Systems’ın siber güvenlik şirketi Argus ile bu konudaki çalışmaları küresel ölçekte sürdürdüklerini vurgulayan Kılıçoğlu, “Edindiğimiz tecrübeler gösteriyor ki, önemli olan sadece arabadaki yazılımı saldırılara karşı korumak değil. Aynı zamanda saldırıların gerçek zamanlı olarak tespit edilmesi de oldukça hayati. İşte tam da bu noktada T-Systems olarak devreye biz giriyoruz” diye ekliyor. 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ