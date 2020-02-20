Siber saldırılara karşı yeni yol haritası! 67 kurumdan 145 kişinin görüşleri alındı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2020-2023 Ulusal Siber Güvenlik Strateji ve Eylem Planı için çalışmalara başladı. Düzenlenen toplantıda 67 kurumdan 145 kişinin, plana ilişkin görüşleri alındı.
Bilgi Teknolojileri Kurumu’nda (BTK) Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda 67 kurumdan 145 kişinin, plana ilişkin görüşleri alındı.
Yeni Eylem Planı’nda kritik altyapıların korunması, organik siber güvenlik ağı, yeni nesil teknolojilerin güvenliği, siber suçlarla mücadele ile yerli ve millî teknolojilerin geliştirilmesi gibi stratejik amaçlar belirlendi. Toplantıda katılımcılara seslenen Sayan, USOM bünyesinde faaliyet gösteren Siber Olaylara Müdahale Merkezinde (SOME) uygulanacak bir olgunluk modeli üzerinde çalıştıklarını belirterek “Bu sayede her kurumumuz kendi SOME’sinin (Siber Olaylara Müdahale Ekibi) hangi seviyede olduğunu görecek ve geliştirilmesi gereken imkân ve kabiliyetlerine yoğunlaşabilecek” dedi.
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