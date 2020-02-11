Siber güvenlik sigortalı firewall cihazı geliştirildi

İşletmelerin siber tehditlere karşı korunması ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için hizmet veren yerli siber güvenlik üreticisi Berqnet Firewall, teknoloji yatırımları ve yenilikçi uygulamalarıyla öne çıkan Anadolu Sigorta ile yeni bir iş birliğine imza attı. Bu iş birliği ile Anadolu Sigorta'nın teminat kapsamındaki ticari işletmeler ve KOBİ'lerin, herhangi bir siber güvenlik riski sonucunda oluşacak masraf ve zararlarını teminat altına alan standart kapsamlı 'Ticari Siber Güvenlik Paket Sigortası', özel olarak geliştirilen bq60-SE firewall cihazı ile bir araya geldi. Türkiye'de ilk olduğu belirtilen ticari siber güvenlik sigortalı firewall, finansal zararlardan kar kaybına, veri kaybı sebebiyle oluşan masraflardan siber risk uzmanlarının sunduğu hizmetlere kadar limit dahilindeki masraf ve zararları teminat altına alıyor.

KOBİ'LERE HİZMET VERİYOR, VERİ İHLALLERİ KAYNAKLI İDARİ PARA CEZALARINI DA KAPSIYOR

Yapılan bilgilendirmede; işletmelerden, siber saldırılara karşı tam anlamıyla koruma altında hissetmediklerine yönelik geri dönüşler alan Berqnet Firewall, 6 aylık saha ve pazar araştırması ve 10 binin üzerinde talep analizinin ardından yeni bir AR-GE süreci başlattı. İki yıl süren çalışmalar neticesinde ticari siber güvenlik sigortalı bq60-SE firewall cihazı geliştirildi. Cihaz, işletmelerin herhangi bir siber güvenlik riski sonucunda oluşacak zararları Anadolu Sigorta güvencesiyle belirli teminatlarla koruma altına alıyor. Teminat kapsamında, kişisel verilerle ilgili idari para cezaları, sigortalı veri koruma hasarları, siber fidye zararları, bilgi güvenliği ve gizlilik sorumluluğu, veri ihlali masrafları veya sigortalı firmanın işinin durmasından kaynaklanacak zararlar yer alıyor. Cihaz ayrıca küçük ve orta ölçekli işletmelerin şube veya uzak ofislerin network siber güvenlik ihtiyaçları için 5651 sayılı yasaya uygun olarak geliştirildi.

"TÜRKİYE SİBER GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE YENİ BİR SAYFA AÇILIYOR"

Sundukları yeni ürünle hem itibarın hem de ticari hayatın güvence altına alındığını vurgulayan Berqnet Firewall Genel Müdürü Dr. A. Murat Apohan, "İşletmeler yüzde 100 koruma istiyorlar fakat hiçbir siber güvenlik ürünü bu ihtiyacı karşılayamıyor, bunu sağlıyorum demek de pek doğru ve etik bir söylem olamaz. Bu noktada sahadan süzdüğümüz içgörülerde "bu firewall cihazını alsam tamamen koruma altına girecek miyim?" diye soran hedef kitlemize yönelik özel bir ürünü Anadolu Sigorta ile geliştirdik ve pazara sunduk. Vizyoner yaklaşımıyla bu yolda bizlere destek veren Anadolu Sigorta ile birlikte 7'den 70'e ticari siber güvenlik paket sigortası teminatları kapsamında KOBİ'lere hizmet edecek bir ürün geliştirdik. Türkiye'nin yerli siber güvenlik üreticisi olarak firewall cihazıyla ticari siber güvenlik poliçesini birleştirdiğimiz bu inovatif çalışmayla ülkemizde bir ilke imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Bu adımımızın sektöre öncülük edecek yeni projelere ilham vermesini diliyoruz." dedi.

Berqnet ve Anadolu Sigorta'nın iş birliğini değerlendiren Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez ise "95 yıllık köklü geçmişimiz ve yenilikçi vizyonumuzla sigortacılık sektöründe birçok inovatif ürünü ülkemizde ilk kez hizmete sunduk. Siber güvenlik alanında da geçtiğimiz yıllarda çıkardığımız bireysel ve ticari siber güvenlik sigortası paket ürünlerimiz Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. Şimdi ise Berqnet ile bu alanda önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan öncü bir iş birliği geliştirdik. Bu iş birliği ile, işletmeler siber tehditlere karşı Berqnet firewall cihazının koruması altına alınırken, firewall dışı sebeplerden yaşanabilecek mağduriyetlerde ise Anadolu Sigorta Ticari Siber Güvenlik Paket Sigortası'nın güvencesiyle artık daha rahat bir şekilde çalışmalarına devam edebilecekler." ifadelerini kullandı.