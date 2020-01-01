01 Ocak 2020 Çarşamba 22:57:42 | Son Güncelleme: 01 Ocak 2020 Çarşamba 23:08:34
Selçuk Bayraktar paylaştı! Hakkari'den Edirne'ye Milli Teknoloji Hamlesi
Öğrenciler Yerli Malı haftası kapsamında milli ve yerli tekonoloji ürünlerin maketlerini yaptı. Selçuk Bayraktar paylaştı! İşte Hakkari'den Edirne'ye Milli Teknoloji Hamlesi
Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından öğrencilerin yaptığı maketlerden oluşan toplama videoyu paylaştı. Bayraktar, videoyu "7'den 70'e Hakkari'den Edirne'ye, Ağrı'nın zirvelerinden Antalya'nınovalarına, Milli Teknoloji Hamlesi" ifadeleriyle paylaştı.
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- Selçuk Bayraktar paylaştı! Hakkari'den Edirne'ye Milli Teknoloji Hamlesi
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