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10 Ocak 2020 Cuma 21:30:19 | Son Güncelleme: 10 Ocak 2020 Cuma 21:40:28

Selçuk Bayraktar 'Akıncı' ile ilgili görüntüleri paylaştı! 2020'nin ilk uçuşunu tamamlamış oldu

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı'nın yeni test görüntüsünü sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Bayraktar'ın, "2020'nin ilk uçuşu tamam. İkinci testte 01 saat 06 dakika başarıyla uçtu. 40'ını biraz erken olsa da uçurduk Şimdi önümüzdeki testlere kadar hangarda dinleniyor. Gökyüzüne kavuştuğu için keyfi de yerinde.. Semalarımızda Hür ve Özgür..." notuyla paylaştığı video kısa süre içerisinde büyük beğeni aldı.

 

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