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13 Ağustos 2019 Salı 12:02:12 | Son Güncelleme: 13 Ağustos 2019 Salı 12:37:11

"Savunma Sanayii"ndeki hamleler ekonomiyi uçuracak

2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı’nda savunma sanayii, tarım ve turizm sektörleriyle birlikte öncelikli gelişme alanı belirlendi. Hedef, savunma sanayiindeki ileri teknolojik ürünleri sivil sanayiye de transfer etmek. Böylece tüm sektörlerde üretim ve ihracatın arttırılması amaçlanıyor.

2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı'nda savunma sanayi, tarım ve turizm sektörleriyle birlikte öncelikli gelişme alanı olarak belirlendi. Planda, üretim odağı ise kritik teknolojiler, ürün ve ürün grupları oldu. Verimlilik artışlarıyla katma değerin arttırılması ve ihracat ölçeğinin büyütülmesi hedeflendi.

TEKNİK KOMİTE KURULACAK

Savunma sanayiinde son dönemde yaşanan teknolojik gelişmelerin sivil sanayiye transferiyle birlikte tüm sektörlerdeki üretim ve ihracatın arttırılması amaçlanıyor. Bunlardan biri savunma elektroniğindeki gelişmelerin ticari üretimde kullanılması. Bu alanda devlet önemli destek ve teşvikleri de devreye sokacak. Türkiye'nin önemli üretim ve ihracat alanı olarak son dönemde yükselen gemi inşa sanayiye odaklanılacak. Deniz teknolojileri ve gemi yan sanayinin rekabet gücünün artırılması amacıyla Deniz Teknolojileri ve Sanayisi Teknik Komitesi kurulacak.



TF-X

MİLLİLEŞME TAM GAZ

Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının milli teknolojiler ve yerli imkânlarla karşılanması kapsamında önemli tedbirler hayata geçirilecek. Savunma sanayiinde dışa bağımlılığı asgari seviyeye indirecek projeler hayata geçirilecek. Milli teknolojiler ve yerli imkânlarla, ürünlerin teknik özelliklerinin giderek geliştirildiği ileri versiyonları oluşturulacak ve farklı harekât ihtiyaçlarına ve görev alanlarına hitap edebilecek ürün ailesine sahip olma yaklaşımı benimsenecek. Yerlileşme Yol Haritası belirlenerek uygulamaya koyulacak.

HÜRKUŞ

GÜÇLENDİRİLMİŞ HAVA SAVUNMA AĞI

Türkiye'nin 2023 vizyonunu da ortaya koyan plana göre, bu dönemde milli tank Altay, TSK tarafından harekatlarda kullanılmaya başlanacak. Türkiye'nin en önemli ihtiyacı olan hava savunma ağının teşkil edilmesinde yerli hava savunma sistemleri devreye alınacak. Hisar sistemleri alçak, orta ve yüksek irtifa hava savunma ağına peyderpey entegre edilecek. Yine başta uçak gemisi olmak üzere yerli deniz platformları da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde göreve başlayacak. İnsansız Hava Araçları konusundaki üretim, geliştirme ve ihracaat faaliyetleri hızla devam edecek, TSK envanterindeki İHA sayısı artırılacak.

YERLİLİK YÜZDE 75'E ÇIKARILACAK

Yeni Şafak'ın haberine göre; bu süreçte motor üretimi konusunda da önemli yol katedilecek. 2023'e kadar İHA motoru prototipi ile kara araç motorunun teslimi yapılacak, milli teknoloji hamlesine hız kazandırılacak. Savunmada yerlileşmeyi sağlayacak nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim altyapısı güçlendirilecek. Savunma sanayii sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'ler dahil tüm firmalara yönelik olarak Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı kapsamında finansal destek sağlanacak. Sektörde üretim ve ihracata odaklanılacak. Sektör ihracatının artırılması amacıyla ülke ve proje bazlı ihracat stratejileri belirlenecek. 2018 yılında 6,7 milyar dolar olan savunma ve havacılık sanayii cirosunun 4 kat artışla 2023'te 26,9 milyar dolara, ihracatının ise 5 kat artışla 2 milyar dolardan 10,2 milyar dolara çıkarılması hedeflendi. Savunma sanayiinde yüzde 65 seviyesindeki yerlilik oranının 10 puan artışla yüzde 75'e çıkarılması hedeflenen önümüzdeki 4 yıllık süreçte sektördeki istihdamın da neredeyse ikiye katlanacağı öngörülüyor. 2018 sonu itibariyle 44 bin 700 olan savunma ve havacılık sanayii istihdamının 2023'e kadar 79 bin 300'e kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

CİRİT

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