  • Bist 100
    82172.7
  • Dolar
    6,4667
  • Euro
    7,1762
  • Altın
    310,1220
İstanbul
6 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak müjdeyi verdi! Süre uzatıldı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak müjdeyi verdi! Süre uzatıldı
Belediye başkanı ilçenin nabzını 'taksi'den tuttu Belediye başkanı ilçenin nabzını 'taksi'den tuttu
Savunma Sanayi Başkanı twitter hesabından paylaştı: UMTAS tanksavar ordumuza teslim edildi Savunma Sanayi Başkanı twitter hesabından paylaştı: UMTAS tanksavar ordumuza teslim edildi
Salgının sıfır noktası Wuhan'da sadece 1 yeni vaka! Dünyada koronavirüs kabusu sürüyor: Salgının sıfır noktası Wuhan'da sadece 1 yeni vaka! Salgının sıfır noktası Wuhan'da sadece 1 yeni vaka! Dünyada koronavirüs kabusu sürüyor: Salgının sıfır noktası Wuhan'da sadece 1 yeni vaka!
Türk firma geliştirdi: Koronavirüs tanısını 90 dakikada koyabiliyor Türk firma geliştirdi: Koronavirüs tanısını 90 dakikada koyabiliyor
Antalya'da şizofreni hastası ailesine dehşet saçtı: Babasını öldürüp, annesini yaraladı, bacağından vurularak yakalandı Antalya'da şizofreni hastası ailesine dehşet saçtı: Babasını öldürüp, annesini yaraladı, bacağından vurularak yakalandı
Asılsız korona virüs paylaşımı yaptı, gözaltına alınırken gülerek poz verdi Asılsız korona virüs paylaşımı yaptı, gözaltına alınırken gülerek poz verdi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 86 yeri daha 'doğal sit alanı' ilan edecek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 86 yeri daha 'doğal sit alanı' ilan edecek
Ankara Büyükşehir Belediyesi kiracılarının borçları 2 ay ertelendi Ankara Büyükşehir Belediyesi kiracılarının borçları 2 ay ertelendi
Korona virüs dehşeti! Yoğun bakımdan herkesi uyardı Korona virüs dehşeti! Yoğun bakımdan herkesi uyardı
İstanbul'daki 414 bin şirkete koranavirüs çağrısı! İstanbul'daki 414 bin şirkete koranavirüs çağrısı!
Koronavirüse yakalanan Tom Hanks ile Rita Wilson taburcu oldu Koronavirüse yakalanan Tom Hanks ile Rita Wilson taburcu oldu
Yoğun bakımdan herkesi uyardı: Korku filmi gibi duruyor, ama maalesef gerçek Yoğun bakımdan herkesi uyardı: Korku filmi gibi duruyor, ama maalesef gerçek
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Okulların kapalı kalma süresi uzayabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Okulların kapalı kalma süresi uzayabilir
UEFA'dan tarihi toplantı! Herkes kararı bekliyor UEFA'dan tarihi toplantı! Herkes kararı bekliyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Avrupa'da yaşayan 3 bin 614 Türk vatandaşı yurda dönüyor Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Avrupa'da yaşayan 3 bin 614 Türk vatandaşı yurda dönüyor
Fahrettin Koca'dan takdir toplayan davranış: Kusura bakma kızım Fahrettin Koca'dan takdir toplayan davranış: Kusura bakma kızım
Kan grubu A olanların koronavirüse yakalanma riski daha fazla Kan grubu A olanların koronavirüse yakalanma riski daha fazla
Sebze meyvede 'seç-al' yasaklansın talebi! Sebze meyvede 'seç-al' yasaklansın talebi!
Bakan Selçuk duyurdu! Süre 14 güne çıkarıldı Bakan Selçuk duyurdu! Süre 14 güne çıkarıldı
Korona haberlerinde cami, başörtülü kadın gibi İslami sembolleri kullanan Batı medyası İslamofobiyi körüklüyor Korona haberlerinde cami, başörtülü kadın gibi İslami sembolleri kullanan Batı medyası İslamofobiyi körüklüyor
2 PKK'lı terörist öldürüldü 2 PKK'lı terörist öldürüldü
Dünya diken üstünde! Koronavirüste 14 gün kuralına uymayana hapis cezası: Taahhütname imzalatılıyor Dünya diken üstünde! Koronavirüste 14 gün kuralına uymayana hapis cezası: Taahhütname imzalatılıyor
Adana'da koronavirüs alarmı! Otobüsten indirip gözlem altına aldılar Adana'da koronavirüs alarmı! Otobüsten indirip gözlem altına aldılar

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Mart 2020 Salı 12:51:57 | Son Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 12:58:24

Savunma Sanayi Başkanı twitter hesabından paylaştı: UMTAS tanksavar ordumuza teslim edildi

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir resmi twitter hesabından yeni UMTAS (Uzun Menzilli Tanksavar) füzelerinin kahraman ordumuza teslim edildiğini açıkladı.

T-129 Atak helikopterlerinde de kullanılan füzeler, lazer güdüm sistemi, Gece-Gündüz ve Tüm hava koşullarında görev yapabilme, sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanım ve uçuş esnasında hedef değiştirme gibi özelliklere sahip.

UMTAS'ların menzili 8 bin metreye kadar ulaşabiliyor.

 

L-UMTAS füze sistemi

L-UMTAS taarruz helikopterlerinden kullanım için geliştirilen bir tanksavar füze sistemidir. Üzerinde barındırdığı yüksek teknoloji ile modern savaş alanındaki tüm zırhlı tehditlere karşı etkilidir.

T-129 ATAK ve SH-70 Helikopterleri’nin yanı sıra, MIL-STD-1760 ve MIL-STD-1553 standartlarına sahip diğer helikopter platformlarına entegrasyon çalışmaları da devam etmektedir.

Taktik Özellikler

Gece ve Gündüz Görev Yapabilme Özelliği

”At-Unut” Kullanım Modu

Sütre Gerisinden Atış

Sabit ve Hareketli Hedeflere Karşı Kullanım

Geniş Fırlatma Zarfı ile Platform Doğrultusu Dışındaki Hedeflere Etkinlik

Sıvı Yakıt Yangını ve Kurşun Çarpmasına Karşı Duyarsız Mühimmat Özelliği

L-UMTAS helikopter platformlarının yanı sıra diğer hava, kara ve deniz platformlarından kullanıma uygun özellikte bir sistemdir.

Star.com.tr

EN ÇOK OKUNAN HABERLER