Şans diye bir şey var mı?

Sonuç: Şans aslında kişinin bakış açısı ve risk almasıyla doğrudan ilgili. Ve insanlar, doğru zamanda doğru yerde bulunduklarında ve doğru zihinsel yapıya sahip olduklarında şanslı oluyor. Yani şans, bilinçli seçim ve disiplinle birlikte geliyor.