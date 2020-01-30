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30 Ocak 2020 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 19:43:12

Şans diye bir şey var mı?

İngiliz bilimadamları şansın faktör ve formüllerini irdeledi.

Sonuç: Şans aslında kişinin bakış açısı ve risk almasıyla doğrudan ilgili. Ve insanlar, doğru zamanda doğru yerde bulunduklarında ve doğru zihinsel yapıya sahip olduklarında şanslı oluyor. Yani şans, bilinçli seçim ve disiplinle birlikte geliyor.  

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