Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Standartları her alanda etkin şekilde hayata geçireceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "14 Ekim Dünya Standartlar Günü" nedeniyle yayımladığı mesajında, standart ve standardizasyon olgusunun insanlık tarihi kadar eski olduğunu belirtti.

Standartların, ürün veya hizmetler için kalite ve güvenlik altyapısını oluşturmayı, üretim süreçlerini iyileştirmeyi, teknoloji kullanımını yaygınlaştırmayı, ticari engelleri kaldırmayı ve çevreyle birlikte sağlığın korunması için tüm dünyanın kullandığı ortak dili simgelediğini vurgulayan Varank, hayatın her alanındaki standartlarla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin her yıl 14 Ekim'i Dünya Standartlar Günü olarak kutladığını anımsattı.

Varank, Türkiye'nin, geçen 17 yılda siyasal, sosyal ve ekonomik alanda gerçekleştirdiği büyük değişim hamleleriyle dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında olma hedefine kilitlendiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında olma hedefine ulaşabilmemiz için önemle üzerinde durmamız gereken hususlardan biri; küresel ölçekte kabul görecek ürün ve hizmet üretimi yapabilmemizdir. Bunun yollarından birinin de standardizasyon olduğunu biliyoruz. Sanayiden hizmet sektörüne kadar her alanda dünyanın ortak dili haline gelmiş bulunan standartların geliştirildiği süreçler; ürün ve hizmette kalite anlayışını ilke edinmiş ülkelerin sürekli olarak içinde yer aldığı, bu anlayıştaki sanayicilerin daimi temsilcilerinin bulunduğu bir yapı haline gelmiştir."

"STANDARTLARI HER ALANDA ETKİN ŞEKİLDE HAYATA GEÇİRECEĞİZ"



Bu kapsamda, gerek uluslararası ve bölgesel standardizasyon kuruluşlarının gerekse Türk Standartları Enstitüsünün (TSE), Türkiye'deki KOBİ’ler de dahil, sanayici ve paydaşları ile birlikte geliştirdiği standartları her alanda etkin şekilde hayata geçirmekte kararlı olduklarına değinen Varank, rekabet çıtasının her geçen yıl daha yüksek seviyelere çıktığı dönemde, bu konuda taviz vermenin söz konusu olmadığının altını çizdi.

Varank, yüksek teknoloji altyapısını ve tasarım gücünü geliştirerek her alanda kendi markalarını oluşturmak isteyen Türkiye'nin, standardizasyon konusunda da aynı mesafeyi kat etmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu TSE, ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşmasında en önemli görevlerden birini üstlenmiş durumdadır. TSE’nin standartların tüm sektörlerde egemen kılınması, küresel pazarda rekabet gücümüzün yükseltilmesi, üretici ve tüketicilerin bilinçlendirilmeleri yönündeki çabalarını bakanlık olarak desteklemeyi sürdüreceğiz."

Düzenlenecek programın, standartların etkinliğinin ve güvenilirliğinin artırılması konusunda, küresel düzeyde bir farkındalık oluşturulmasına katkı sağlayacağını aktaran Varank, açıklamasının sonunda Dünya Standartlar Günü'nü kutlayarak, TSE'ye ve ülke adına uluslararası standardizasyon çalışmalarına katkı sunan tüm sanayici ve paydaş uluslararası standardizasyon kuruluşlarına çalışmalarında başarılar diledi.

AA