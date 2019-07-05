Samsung'un ikinci çeyrekte faaliyet karı yüzde 56 düştü

TM Dijital Haber Merkezi

Samsung Electronics bugün yaptığı açıklamada, telefon pazarındaki yavaşlama ve ekonomik koşullar nedeniyle faaliyet kârının yılın ikinci çeyreğinde yüzde 56 düşmesini beklediğini belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, nisan-haziran dönemi için faaliyet kârının bir yıl öncesine göre yüzde 56 düşüşle 6,5 trilyon won (5,6 milyar dolar) kazanması bekleniyor.

Samsung gelirlerinin yüzde 4,2 oranında düşmesi bekleniyor. Samsung, bu ay sonunda kesin sonuçları bildirmeyi planlanıyor.

HİSSELERİ DE DÜŞÜŞTE

Samsung'un hisseleri erken ticarette yüzde 1,2 düşüş gösterdi.

Samsung, kendi akıllı telefonları ve Apple için ekranların yanı sıra bellek ve yongalar üretiyor. Ayrıca Amazon gibi bulut şirketleri için sunucu yongaları sağlıyor.

Ancak Samsung, Tokyo’nun Güney Kore’ye yapılan son ihracat kısıtlamasından etkilenen Güney Kore’nin önde gelen yarı iletken üreticilerinden biri oldu.

Dünyanın en büyük akıllı telefon ve bellek üreticisi olan Samsung, son yıllarda bir dizi aksamaya rağmen rekor kârlar elde etti. Ancak küresel arzın arttığı, talebin ise zayıfladığı bu dönemde Samsung, Apple gibi ekonomik beklentilerini düşürdüğünü bildirdi.