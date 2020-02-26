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26 Şubat 2020 Çarşamba 18:53:54 | Son Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 18:55:53

Samsung’un 3 yeni cep telefonu satışa çıktı

Galaxy S ve Galaxy Note serisinin yeni üyeleri Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note10 Lite ile Galaxy A serisinin yeni üyesi Galaxy A71, Türkiye’de resmi olarak satışa çıktı

Samsung’un Galaxy S ve Galaxy Note serisinin yeni üyeleri Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note10 Lite ile Galaxy A serisinin yeni üyesi Galaxy A71, Türkiye’de raflardaki yerini aldı.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin online mağazası (https://shop.samsung.com/tr) ve yetkili mağazalarında resmen satışa çıkan ve Galaxy serisinin en sevilen özelliklerini bünyesinde barındıran Galaxy S10 Lite ve Note10 Lite ile en inovatif Samsung teknolojilerine artık çok daha fazla kişi erişebilecek.

Kullanıcılara mükemmel bir mobil deneyim sunmak için geliştirilen Galaxy A71 ise uzun saatler yeten bir pil, geliştirilmiş bir kamera ve kesintisiz bir görsel deneyim sunan Sonsuz-O Ekran ile birlikte geliyor.

GALAXY S10 LİTE İLE PROFESYONEL DÜZEYDE KAMERA

Galaxy S10 Lite, Samsung’un sektör lideri kamera teknolojilerini çok daha fazla kişinin erişebileceği cihazlara taşıyarak pek çok kamera özelliğini ve yeteneğini bir arada sunuyor. Geniş açılı ana kamera, ultra geniş açılı kamera ve makro kamera ile birlikte yeni süper dengeli OIS özeliğine sahip Galaxy S10 Lite ile kullanıcının kamera deneyimi bir üst seviyeye taşınacak.

GALAXY NOTE 10 LİTE'DE GÜÇLÜ S PEN İLE DAHA FAZLA VERİMLİLİK

Güçlü S Pen ile birlikte sunulan Galaxy Note10 Lite ile kullanıcılar cihazlarını daha verimli kullanabilecek, bluetooth desteği sayesinde S Pen ile tek tıkla sunumları kolayca yapabilecek, video içeriklerini yönetebilecek ya da fotoğraf çekebilecek. Ayrıca uzaktan kontrol özelliği ile S Pen özelliklerine hızla ve kolayca erişilebilecek. Bunun yanı sıra Samsung Notes uygulamasıyla hızlı ve kolay not almak mümkün oluyor. Üstelik artık kullanıcılar, el yazısıyla aldıkları notları metinlere dönüştürerek kolayca düzenleyip paylaşabilecek.

GALAXY A71 İLE GELİŞMİŞ KAMERA DENEYİMİ

Akıllı özelliklerle güçlendirilmiş bir ana kamera, ultra geniş açılı kamera, makro ve derinlik kameraları ile Galaxy A71, her anın yakalanmasına olanak tanıyor. Galaxy A71’in 64MP ana kamerası, gece de kaliteli fotoğraf çekimine imkan sağlıyor. Makro kamera nesneleri keskin bir netliğe getirirken derinlik kamerası, canlı odak efektleriyle nesnelerin ön plana çıkmasını sağlıyor. Galaxy A71’de süper dengeli video, hareketli bir nesnenin videosunu çekerken veya elde cihazla hareket ediyorken bile kamera titremesini büyük ölçüde ortadan kaldırıyor.

Galaxy A71 uçtan uca Süper AMOLED Sonsuz-0 ekrana sahip. Geniş ve etkileyici bir deneyim sunan 6,7 inç boyutundaki ekranıyla etrafınızdaki dünyayı unutup en sevdiğiniz dizi ve oyunlarınızı Samsung'un en büyük mobil ekranlarından birinde deneyimleme imkanı sunuyor.

AA

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