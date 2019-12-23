S-350 hava savunma sisteminin ilk testi gerçekleşti

TM Dijital Haber Merkezi

S-400'lerin de üreticisi olan Rusya merkezli havacılık ve savunma şirketi Almaz-Antey Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin gelişmiş S-350 'Vityaz' havadan havaya füze sisteminin ilk testinin başarıyla gerçekleştiğini ve Rusya Savunma Bakanlığı'nın sistemi teslim aldığını duyurdu.

lmaz-Antey basın bürosu yaptığı açıklamada, "Almaz-Antey Grubu, S-350 'Vityaz' hava savunma füze sisteminin ilk setini Rusya Savunma Bakanlığı'na teslim etti. Resmi tören, geçen gün Astrakan Bölgesi Kapustin Yar test sahasında yapıldı." denildi.

Basın ofisi S-350 hava savunma sisteminin, teslimat ve kabul testlerini başarıyla geçtiğini açıkladı.

Sistemin Savunma Bakanlığı'na teslimatı sırasında, gerçek hava hedeflerinin takibi ve farklı gerçek hedeflerle testler yapıldığı bildirildi.

S-350 VİTYAZ HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

S-350 'Vityaz' yerden havaya füze sistemi, Almaz-Antey savunma üreticisi tarafından hava savunması için geliştirilmiş olup, maksimum 60 kilometre yarıçapında ve maksimum 30 kilometre yükseklikteki hedeflere vurabilir. S-350 hem aerodinamik hem de balistik hedeflerle savaşacak şekilde tasarlanmıştır. Bir S-350 fırlatıcı 12 adet havadan havaya füze taşıma kapasitesine sahiptir.