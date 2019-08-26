  • Bist 100
    97118.3
  • Dolar
    5,8082
  • Euro
    6,4621
  • Altın
    285,6370
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Trump: Macron bana sordu, 'Görüşebilirsiniz' dedim Trump: Macron bana sordu, 'Görüşebilirsiniz' dedim
2019 adli tatil ne zaman bitiyor? Adli yıl açılışı ne zaman? 2019 adli tatil ne zaman bitiyor? Adli yıl açılışı ne zaman?
Giresunspor'da dört futbolcu ile yollar ayrılıyor Giresunspor'da dört futbolcu ile yollar ayrılıyor
Eşinin vurduğu Manolya: Ölmek istemiyorum Eşinin vurduğu Manolya: Ölmek istemiyorum
Balıkçılar hamsi, çinekop ve istavritten umutlu Balıkçılar hamsi, çinekop ve istavritten umutlu
Koparana 60 bin lira ceza Koparana 60 bin lira ceza
Şehitlerimizi uğurluyoruz Şehitlerimizi uğurluyoruz
Giresun'da serbest piyasada fındık sezona 16,50 liradan başladı Giresun'da serbest piyasada fındık sezona 16,50 liradan başladı
FETÖ'nün kritik ismi yakalandı FETÖ'nün kritik ismi yakalandı
Akkuyu NGS'de çalışacak dev vincin kurulumu tamamlandı Akkuyu NGS'de çalışacak dev vincin kurulumu tamamlandı
Kadın avukatlardan Emine Bulut cinayeti davasına müdahillik başvurusu Kadın avukatlardan Emine Bulut cinayeti davasına müdahillik başvurusu
Bilim insanları, ahlaki değişimleri öngören model geliştirdi Bilim insanları, ahlaki değişimleri öngören model geliştirdi
Rusya'nın yeni taarruz İHA'sı Su-57 ile birlikte çalışacak Rusya'nın yeni taarruz İHA'sı Su-57 ile birlikte çalışacak
Son Dakika... Merkel'den İran açıklaması: Görüşme yapılmasına dönük iradenin olması büyük bir adım Son Dakika... Merkel'den İran açıklaması: Görüşme yapılmasına dönük iradenin olması büyük bir adım
Konya'da kazada ölen babanın son paylaşımı yürek burktu: Yavrum hiç oralara gidesim yok. Ama babanı affet Konya'da kazada ölen babanın son paylaşımı yürek burktu: Yavrum hiç oralara gidesim yok. Ama babanı affet
Eintracht Frankfurt, Hollandalı Bas Dost'u transfer etti Eintracht Frankfurt, Hollandalı Bas Dost'u transfer etti
Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman başlayacak? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tarihi Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman başlayacak? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tarihi
Beşiktaş - Rizespor maçı biletleri yarın satışa çıkıyor Beşiktaş - Rizespor maçı biletleri yarın satışa çıkıyor
Kocaeli'de kadının minibüsten düşerek ölmesine neden olan şoför tutuklandı Kocaeli'de kadının minibüsten düşerek ölmesine neden olan şoför tutuklandı
Rusya'nın İdlib'deki saldırılarında 6 sivil öldü Rusya'nın İdlib'deki saldırılarında 6 sivil öldü
G7'den Amazon yangınları için 20 milyon avro G7'den Amazon yangınları için 20 milyon avro
Rusya Suriye'de anlaşmanın ihlal edilmediğini savundu Rusya Suriye'de anlaşmanın ihlal edilmediğini savundu
Ankara’daki son depremler ne anlama geliyor? Ankara’daki son depremler ne anlama geliyor?
Lille, Renato Sanches'i transfer etti Lille, Renato Sanches'i transfer etti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:49:28 | Son Güncelleme: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:50:21

Rusya'nın yeni taarruz İHA'sı Su-57 ile birlikte çalışacak

MAKS-2019 uluslararası hava fuarında ilk kez tanıtılan Sukhoi S-70 Okhotnik Taarruz İHA’nın Rusya'nın beşinci nesil savaş uçağı olan Su-57 birlikte çalışabileceği bildirildi.

TM Dijital Haber Merkezi

İlk uçuşu Ağustos ayının başlarında gerçekleştiren ve 27 Ağustos'ta başlayacak MAKS-2019 uluslararası hava fuarında düz nozullu ölçekli modeliyle ilk kez tanıtılacak olan  Sukhoi S-70 Okhotnik Taarruz İHA’nın Rusya'nın beşinci nesil savaş uçağı olan Su-57 birlikte çalışabileceği bildirildi.

İHA'nın 20 ton boş ağırlıkla 1000 km/h hız yapabildiği aktarıldı.

Rusya'nın 2012 yılından bu yana geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü insansız muharebe hava aracı (UCAV) Okhotnik-B (Avcı) yaklaşık 7 yıldır sır gibi saklanıyordu. Bu yılın başında insansız hava aracının ilk görüntüleri ortaya çıkmıştı.

MAKS AİRSHOW

İki yılda bir yapılan MAKS Airshow etkinliği, 27 Ağustos - 1 Eylül tarihleri ​​arasında Moskova dışında, Zhukovsky kasabasındaki Gromov Uçuş Araştırma Enstitüsü'nün havaalanında gerçekleştirilecek.

SU-57'NİN İHRACAT VERSİYONU DA İLK KEZ TANITILACAK

Rosoboronexport Genel Müdürü ve Rusya Mühendislik Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Alexander Mikheev'in yaptığı açıklamasına göre, MAKS 2019’da Rus üreticiler, beşinci nesil Su-57E savaş uçağı ve son yıllarda en çok beklenen yeni ürünler olan Il-112VE hafif askeri nakliye uçağını tanıtacaklar.

SU-57 DE İLK UÇUŞUNU YAPACAK

Geçtiğimiz hafta da United Aircraft Building Corporation (UAC) basın servisi yaptığı açıklamada, beşinci nesil Su-57 savaş uçağınının ilk kez MAKS-2019 hava gösterisinde görücüye çıkarılacağını ve Su-57'nin hava gösterisi sırasında bir uçuş programında da yer alacağını bildirmişti.

SU-57 (Suhoy / PAK FA) BEŞİNCİ NESİL SAVAŞ UÇAĞI

T-50, PAK FA programı için Sukhoi fırması tarafından tasarlanan öncül üretim adıdır. Uçağın hayalet uçak özellikli, tek kişilik, çift motorlu jet avcı uçağı olması ve Rusya'ya hizmette ilk operasyonel hayalet teknolojisini kullanacak uçak olması planlanmaktadır.

Su-57 hava üstünlüğü ve saldırı görevleri için tasarlanmış çok maksatlı bir savaşçıdır. Avcı uçağı süper seyir, görünmezlik, süper manevra özelliğinde ve savaş uçağı gelişmiş aviyonikleri ile önceki nesilleri aşmasının yanı sıra yer ve deniz savunması için tasarlanmaktadır.

Su-57 Rus hava kuvvetlerindeki Su-27 ve Mig-29'un yerini alması için tasarlanmıştır. Hindistan da 25 milyar dolarlık bir antlaşma ile 250 adet Su-57 varyantı almayı ve Rusya ile beraber üretmeyi planlamış ancak daha sonra projeden çekildiğini açıklamıştır.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ