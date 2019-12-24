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24 Aralık 2019 Salı 14:26:39 | Son Güncelleme: 24 Aralık 2019 Salı 14:28:04

Rusya'nın uydusuna göktaşı çarptı

Rusya'nın hava ve iklim izleme uydusu olan Meteor-M'nin bir mikrometeorite (küçük çaplı göktaşı) çarptığı bildirildi.

Gökhan Ertaş - TM Dijital Haber Merkezi

Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos bugün resmi web sitesind yaptığı açıklamada, Rusya'nın Meteor-M uydularından birinin harici bir etkiden, muhtemelen bir mikrometeorit çarpışmasından sonra kontrol edilemez hale geldiğini bildirdi.

Roscosmos, "18 Aralık 2019'da, Meteor-M2-2 uydusunda dış etkinin (muhtemelen bir mikrometeorit) neden olduğu acil bir durum bildirildi. Sonuç olarak, uzay aracının yörüngesinin parametreleri değiştirildi ve yüksek açısal hızda yönlendirilmemiş uçuş moduna girdi. Bundan sonra, uzay aracı enerji tasarrufu moduna geçti. " denildi.

Uydunun, Rus yer kontrol bölgesine girdiğinde ve yerle temas kurduğunda, operasyonlarını düzeltme çabalarına başlatıldığı bildirildi.

TEMMUZ AYINDA YÖRÜNGESİNE GÖNDERİLMİŞTİ

5 Temmuz'da Türkiye saati ile 08:41'de Rusya'nın Amur Oblastı'nda bulunan Vostoçni Uzay Üssü'nden Meteor M2-2 hava ve iklim izleme uydusu Soyuz-2-1b roketi ile fırlatılmıştı.

Roket ana yükü olan iklim uydusu Meteor M2-2  ile birlikte 32 uyduyu da taşınmıştı.

2 bin 750 kilogramlık Meteor-M No. 2-2 uydusu 832 kilometrelik yörüngesinden, havayı, ozon tabakasını, okyanus yüzey sıcaklığını ve buz koşullarını izlemek için tasarlandı.

Uydu, Meteor-M serisinin üçüncü uydusu ve aynı zamanda 2017'de yılında fırlatılan ve roketin patlaması ile tahrip olup okyanusa çakılan Meteor M2-1'in yerine kullanılıyor.

Meteor-M2-2 ve ikincil uydulara sahip olan bölümü, 27 Haziran 2019'da entegrasyon için hazırlanıyor.

 

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