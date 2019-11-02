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02 Kasım 2019 Cumartesi 11:41:24 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2019 Cumartesi 11:52:59

Rusya Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesini yükseltecek

Rusya'nın Görev Kontrol Ekibi bugün yaptığı açıklamada, istasyonunun zamanla azalan irtifasını yükselteceklerini bildirdi.

TM Dijital Haber Merkezi

Rusya'nın Görev Kontrol Ekibi, istasyonun zamanla azalan irtifasını artırmak için 8 Kasım'da istasyonda bulunan kenetli Zvezda modül motorlarını kullanarak Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) uçuş yörüngesinin ortalama 800 metre yükseltileceğini, hızının da 0,58 m/s artırılacağını bildirdi.

ISS’nin yörünge bölümü, Rus Yörünge Bölümü ve Amerika Birleşik Devletleri Yörünge Bölümü olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Yörünge yüksekliği 330 km. ilâ 435 km. arasında değişen istasyonun zamanla azalan irtifasını artırmak için Rusya'ya ait Zvezda modülünün motorları veya ziyaretçi uzay araçları kullanılıyor.

Balistik navigasyon destek servisinin verilerine göre yapılacak yörünge düzeltmesinin ardından ISS’nin dünyaya olan en az yüksekliği 415 kilometre, en çok yüksekliği ise 428.7 kilometre olacak. İstasyonun dünya çevresinde attığı bir tur ise 92.82 dakika olacak.

ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU NEDİR?

Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ, İngilizce: International Space Station (ISS)), alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş bir uzay üssü, başka bir tabirle üzerinde yaşanabilen yapay bir uydudur. Bir araya getirilen modüllerin birleştirilmesiyle inşa edilmiş olan istasyonun ilk kısmı 1998 yılında fırlatılmıştır. İstasyonun yapısı temel olarak basınçlı modüller, destekleyici dış iskelet ve güneş panellerinden meydana gelmektedir. Dünya yörüngesinde bulunan en büyük yapay uydudur. Uygun saatlerde yeryüzünden bakıldığında çıplak gözle görülebilmektedir.

UUİ, deneyler için uzay ortamı ve düşük yerçekimi ortamı sağlayan bir laboratuvar merkezidir. Mürettebatın biyoloji, fizyoloji, fizik, kimya, astronomi, meteoroloji ve daha birçok dalda deneyler yapmasına olanak verir. İstasyon ayrıca Ay ve Mars görevlerinde kullanılması planlanan ekipman ve sistemlerin, kullanım öncesi uzayda test edilmeleri için çok uygun bir ortam sağlar.

Uluslararası Uzay İstasyonu programı, beş katılımcı uzay kuruluşu tarafından oluşturulmuş ortak bir projedir, bu kuruluşlar ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı'dır. İstasyonun mülkiyet ve kullanım hakları hükümetler arası antlaşmalar ve sözleşmelerle belirlenmiştir. İstasyon, Rus Yörünge Bölümü ve Amerika Birleşik Devletleri Yörünge Bölümü olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. İstasyonun yörünge yüksekliği 330 km. ilâ 435 km. arasında değişmektedir. İstasyon zamanla azalan irtifasını artırmak için Zvezda modülünün motorlarını veya ziyaretçi uzay araçlarını kullanır. Bir günde Dünya çevresinde 15,5 tur atar.

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