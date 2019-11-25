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25 Kasım 2019 Pazartesi 17:48:14 | Son Güncelleme: 25 Kasım 2019 Pazartesi 17:49:43

Rusya tehlikeli asteroitleri izlemek için Ay'a teleskop yerleştirmeyi planlıyor

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tehlikeli asteroitleri ve kuyruklu yıldızları izlemek için Ay'ın güney kutbuna teleskoplar yerleştirmeyi planlıyor.

TM Dijital Haber Merkezi - Gökhan Ertaş

Roscosmos Bilim ve Uzun Dönemli Programlar İcra Direktörü Alexander Bloshenko Pazartesi günü verdiği demeçte, tehlikeli asteroitleri ve kuyruklu yıldızları izlemek için dünyanın doğal uydusu Ay'ın güney kutbuna teleskoplar yerleştirmeyi planladıklarını açıkladı.

Bloshenko açıklamasında, "Kuracağımız Ay üssünde, derin uzayı, Dünya ile çarpışma tehlikesi yaratan asteroitleri ve kuyruklu yıldızları izlemek ve incelemek için özel teleskoplar bulunan bir ekipman kurmayı planlıyoruz." dedi.

Sistemde Ay 'da kurulacabi bir teleskopun yanı sıra Güneş-Dünya sisteminin Lagrange Noktaları'na da teleskoplar yerleştirilecek. Böylelikle, asteroit ve kuyruklu yıldız tehlikelerini izleyen sistem oluşarak, potansiyel olarak tehlikeli nesneleri Güneş'in arkaplanında ve derin uzayda takip edilecek.

Lagrange Noktaları: Gök mekaniğinde, Lagrange noktaları ortak kütle merkezi etrafında dönen, biri genellikle diğerinden çok daha küçük, iki kütlenin yarattığı potansiyelin denge noktalarıdır. Lagrange noktaları iki cismin yarattığı kütle çekim kuvvetinin, dönmeden kaynaklanan merkezkaç kuvveti ile birbirlerini götürdükleri noktalardır.

L1–L3 noktaları cisimlerle aynı doğru üzerinde, L4 ve L5 noktaları ise yaklaşık olarak iki köşesinde cisimlerin durduğu eşkenar üçgenlerin üçüncü köşesindedir.

Rusya 2016 yılında, Dünya'ya yakın konumlardaki asteroitlerin oluşturacağı tehlikeli durumlar hakkında otomatik uyarı sistemini kurdu. Sistem, Rusya toprakları üzerinde Ermenistan ve Brezilya'da bulunan optik-elektronik istasyonlardan oluşuyor. Bu sistem temel olarak Dünya'ya yakın alandaki nesneleri izliyor, özellikle yakın dünya yörüngesindeki uzay çöplerini izleyerek bu çöplerin uydular ile herhangi bir çalpışmadan önce uyararak güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

DEV BİR ASTEROİT BU AYBAŞINDA DÜNYA'YA ÇOK YAKINDAN GEÇTİ

Bloshenko açıklamasının devamında, Rus gözlem ekipmanlarının, 2013’te Dünya’nın atmosferine giren Chelyabinsk göktaşı ile neredeyse aynı boyutlarda olan yeni bir asteroit tespit ettiğini ve bu yeni gökcisminin, diğer gökcisimlerine nispeten yakın bir mesafeden geçtiğini ve bu mesafenin yaklaşık 140 bin kilometre olduğunu bildirdi.

Chelyabinsk olayı: 5 Şubat 2013 tarihinde yerel saate göre sabah 09.20 civarında parlak bir meteorun Rusya semalarında belirmesiyle başladı. Saatte yaklaşık 60.000 km hızla hareket eden cisim Güney Ural bölgesini geçtikten sonra parlak bir ateş topuna dönüştü ve Çelyabinsk Oblastı semalarında yerden 15 ila 25 km yukarıda patladı. Yaklaşık 500 kiloton TNT gücündeki açığa salınan enerjinin tamamına yakını atmosfer tarafından emildi.

Çoğunluğu şok dalgasının etkisiyle parçalanan pencerelerden dolayı 1500 civarında kişi yaralandı. Bölgedeki altı şehirde 4300'den fazla bina hasar gördü. Aşırı parlak ışık saçan meteor Çelyabinsk'de gün ortasında gölge hareketlerine sebep oldu ve Sverdlovsk Oblastı, Tümen Oblastı, Orenburg Oblastı, Başkurdistan ve Kazakistan'dan gözlemlendi. Görgü tanıkları ayrıca ateş topunun sıcaklığını hissetti.

Yaklaşık 10.000 ton ağırlığındaki Çelyabinsk meteoru, 1908'deki Tunguska olayından sonra dünya atmosferine giren en büyük cisim oldu. Ayrıca çok sayıda yaralanmaya sebep olan ilk meteor. Meteor ancak atmosfere girdikten sonra fark edildi.

Atmosferin yaklaşık 35 Kilometre yakınından geçeceği önceden tahmin edilen 2012 DA14 meteorunun geçişi bu olaydan 15 saat sonra gerçekleşti. NASA, Avrupa Uzay Ajansı ve Rus kaynaklar bu iki meteorun birbiriyle alakalı olamayacağını, cisimlerin oldukça farklı yörüngelerinin olduğunu belirtti.

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