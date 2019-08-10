Rusya kendini imha eden uydu için patent aldı

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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), hizmetin sona ermesinden veya beklenmeyen bir bozulmadan sonra uzayda kendi kendini imha eden bir uydu için haziran ayının sonunda bir patent aldı.



Bu tür bir uydu için kullanılan malzemeler belirli sıcaklıklarda süblime eğilimlidir, (sıvı hale geçemeden katı halden gaz haline dönüşür) bu da uyduların yörüngede kolayca buharlaşacağı anlamına gelir.



Patent, uydunun yok edilmesi gerektiğinde Dünya'dan bir sinyal gönderilmesini önerir.



UZAYDA DOLANAN 20 BİN UZAY ÇÖPÜ



Görevi sonlanmış uydular, eski roketler ve bunların motor parçaları şu an için 20 bini aşkın uzay çöpü oluşturuyor. Ve bu çöpler Dünya’nın etrafında 27.000 km/saatten daha yüksek bir hızda turluyor. Yapılan yanlış bir hesaplama durumunda bu nesneler astronotları ve uyduları büyük bir risk altında bırakabilir.



Ülkeler uzay çöplerinin temizlenmesi ya da ileride fırlatılacak uyduların uzay çöpü haline gelmemesi için çalışmalar yürütüyor.