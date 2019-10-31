Rusya interneti kesiyor

TM Dijital Haber Merkezi

Olası bir saldırı durumunda ulusal internet bağlantısını kaybetmemek ve ulusal verileri yurt dışına göndermek istemeyen Rusya, ülkenin küresel internet ağı ile bağlantısını kesip dünyanın geri kalanından izole edilmiş bir iç ağ sistemi olan RuNet'i test edecek.

Ülkenin federal iletişim ajansı Roskomnadzor, genel iletişimlerin izlenmesi ve kontrol edilmesi için bir merkez kurdu ve 1 Kasım'dan başlayarak projenin başlaması için gerekli teçhizatı kurmaya başladı.

Roskomnadzor'dan yapılan açıklamada, "28 Ekim Pazartesi günü, hükümet, İnternet ve kamu iletişim ağlarının istikrarlı, güvenli ve bütünsel bir şekilde çalışmasını sağlamak için alıştırmalar yapılması konusundaki hükümleri onayladı. Tatbikatlar federal ve bölgesel seviyelerde yapılacak." ifadelerine yer verildi.

İÇERİĞİN RUSYA DIŞINA ÇIKMASI ENGELLENECEK

Yasa tasarısının ilk haline göre Rusya'nın yabancı bir saldırı sonucu dünyanın geri kalanıyla internet bağlantısının kesilmesi takdirinde Rus internet sağlayıcılarının Runet'in bağımsızlığını sağlaması öngörülüyor.

Ayrıca Rus telekom şirketlerinin, bütün Rus internet trafiğini Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından onay verilen ya da yönetilen noktalara yöneltecek teknik uygulamaları devreye sokması gerekecek.

RUS İNTERNET TRAFİĞİNE ZARAR VEREBİLİR

İnternet sağlayıcıları yasanın amaçlarına katılsa da teknik açıdan deneyin gerçekleştirilmesinin Rusya'nın internet trafiğine ciddi zarar verebileceği görüşünde.