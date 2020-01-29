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29 Ocak 2020 Çarşamba 16:20:09 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 17:33:44

Rus yetkili, İsrail'in Rus hava hava savunma sistemini nasıl vurabildiğini açıkladı

İsrail, 10 Mayıs 2018’de Suriye’deki hedeflere hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda Pantsir-S1 Hava Savunma Sistemi vurulmuş, görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayınlanmıştı. Hava savunma sisteminin üreticisi olan Rostec şirketinin Yüksek Hassasiyetli Sistemler Müdürü Valery Slugin İsrail'in sistemi nasıl vurabildiğini ve sistemin neden kendisini koruyamadığını açıkladı.

TM Dijital Haber Merkezi

İsrail silahlı kuvvetleri Suriye'deki Pantsir-S1 hava savunma sistemlerinden birini vurmayı başarmıştı. Slugin, sistemin kendisini koruyamamasının sebebini, "Çünkü araç tüm mühimmatı ateşledikten sonra farklı bir konuma geçemedi." ifadeleriyle yanıtladı.

10 Mayıs 2018'de Suriye'nin hava savunma sistemlerinden Pantsir-S araçlarından biri, muhtemelen İsrail'in tanksavar füze sistemi olan Spike tarafından başlatılan güdümlü bir füze tarafından imha edildi.

Pantsir-S'in sekiz hedefi vurduğunu ve bunun için tüm mühimmatı harcadığını söyleyen Slugin, "Savaş ekibi aracı terk etti ve bir taşıma ve yükleyici aracının gelmesini bekliyordu." ifadelerini kullandı.

Bunun büyük bir hata olduğunu belirten Slugin, "Bu kesinlikle yapılmamalıydı. Mühimmat biter bitmez savaş aracı ateşleme konumundan çıkarılmalıdır." dedi.

PANTSİR-S1 FÜZE SİSTEMİ

Pantsir-S1 (NATO adı: SA-22 Greyhound), S-400'ler de dahil tüm uzun menzilli hava savunma sistemlerini, askeri ve sivil tesisleri korumak için tasarlanmış, yer tabanlı, kendinden tahrikli bir yüzeyden havaya füze / silah sistemidir.

Ayrıca kamyon şasisine monte edilen Pantsir'lerin, her biri saniyede 40 mermi ve 12 uçaksavar füzesi ateşleyebilen iki adet 30 milimetreliklik topla donatılmıştır.

OMUZDAN ATILABİLEN GÜDÜMLÜ TANKSAVAR FÜZESİ SPİKE SR

SPIKE SR güdümlü tanksavar füzesi daha önce bin 500 metre menzile sahipti. Yeni yapılan geliştirmeler sonrası ise menzili 2 bin metreye kadar ulaşıyor.

SPIKE SR, piyade veya Özel Kuvvetler tarafından kullanılabilecek çok yönlü hafif, çok amaçlı bir füzedir.3. nesil çift elektro-optik (gündüz / gece) arayıcı teknolojisini kullanır.

Soğutmasız IIR, yüksek çözünürlüklü CCD ve optimize edilmiş bir izleyici de dâhil olmak üzere son teknoloji ürünü arayıcı teknolojisi (gündüz / gece), çeşitli operasyonel ve çevresel senaryolarda piyade kuvvetlerinin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiştir.

SPIKE SR'nin özel bir avantajı düşük ağırlığıdır. Ağırlığı 9.6 kilogram olan SPIKE SR'nin düşük ağırlığı ve entegre omuz fırlatma özelliği, onu taşınabilir ve hassas tanksavar füzelerden biri haline getirmektedir.

Füze at /unut özelliğine sahiptir ve müdahale gerektirmez. Açılış ve operasyonel hazır olma arasındaki süre (30 saniyeden az) son derece kısadır.

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