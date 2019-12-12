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12 Aralık 2019 Perşembe 15:52:10 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 15:53:57

Rus uçak gemisinde yangın

Rusya'nın Murmonsk limanında onarılan Rusların tek uçak gemisi olan Amiral Kuznetsov’da yangın çıktı.

TM Dijital Haber Merkezi

Yerel kaynaklar, Rus Donanması'na bağlı tek uçak gemisi olan Amiral Kuznetsov'daki yangında, üç kişiye ulaşılamadığını bildirdi

Yerel medyaya konuşan bir kaynak, yangının tamir işlemleri sırasında güvertede başladığını söyledi.

Onlarca itfaiyecinin yangını söndürmek için bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Admiral Kuznetsov uçak gemisi

Batılı kaynaklar tarafından bir uçak gemisi olarak sınıflandırılmasına karşın Kuznetsov, Amerikan ve İngiliz uçak gemilerinden çok farklı bir görev tanımına ve donanımına sahiptir. İnşa halindeyken tyazholiy avianesushchiy kreyser (ağır, uçak taşıyan kruvazör) olarak tanımlanan gemi, balistik füze taşıyan denizaltılar ile muhtelif suüstü ve hava güçlerine keşif, atış ve savunma desteği sağlamaktadır. Bu tanım, aynı zamanda geminin Montrö Sözleşmesi hükümleri uyarınca İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçiş yapmasına olanak tanımaktadır.

Kuznetsov'un ana vurucu gücünü çok amaçlı SU-27K ve SU-33 Flanker uçakları oluşturmaktadır. Ana olarak hava üstünlüğü ve savunma görevlerini yürüten bu uçaklar, keşif ve mayın arama görevlerinde de kullanılabilmektedir. İki kişilik SU-33UB ve SU-25UT eğitim uçakları ve anti-denizaltı görevlerini de yürüten KA-27 Helix helikopterleri geminin diğer hava unsurlarını oluşturmaktadır.

Sabit kanatlı uçakların kalkışı için Amerikan uçak gemilerinde kullanılan buharlı mancınıkların yerine Kuznetsov'un pruvasında yukarı doğru eğimli bir rampa yer almaktadır. Uçuş güvertesinin orta kısmından artyakıcı gücüyle hareket eden uçaklar böylelikle daha yüksek bir irtifa ve açıyla havalanabilmektedir. Bu sistem, pilot yükünü ve uçağın yıpranmasını azaltmasına karşın azami 120–140 km/h gibi çok düşük bir kalkış hızı sağlayabilmekte, bu yüzden de bu hızlarda stall olmayan (havada kalabilen) uçaklar tasarlanmasını gerektirmektedir.

Kuznetsov'un vurucu gücü, taşıdığı 12 adet SS-N-19 Shipwreck karadan-karaya balistik füze ile tamamlanmaktadır. Gemiye kruvazör özelliğini kazandıran bu füzeler, 500-625 km menzile sahip olup nükleer savaş başlığı da taşıyabilmektedir.

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