Rus uçak gemisinde yangın

Yerel kaynaklar, Rus Donanması'na bağlı tek uçak gemisi olan Amiral Kuznetsov'daki yangında, üç kişiye ulaşılamadığını bildirdi

Yerel medyaya konuşan bir kaynak, yangının tamir işlemleri sırasında güvertede başladığını söyledi.

Onlarca itfaiyecinin yangını söndürmek için bölgeye sevk edildiği bildirildi.

