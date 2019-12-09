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09 Aralık 2019 Pazartesi 17:37:13 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 17:38:38

Rus kargo aracı Uzay İstasyonu'na ulaştı

Uluslararası Uzay İstasyonu'na su ve yakıt taşıyan Rusya'nın Soyuz MS-13 uzay kargo aracının istasyona ulaştığı bildirildi.

TM Dijital Haber Merkezi

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Soyuz MS-13 uzay aracının Kazakistan'da bulunan Baykonur Uzay Üssü'nden 6 Aralık'ta (Türkiye saati ile 12:34'te) Soyuz-2.1a taşıyıcı roketi ile başarıyla fırlatıldığını, bu fırlatmanın ardından aracın 3 gün süren yolculuğunu tamamlayarak istasyona ulaştığını açıkladı.

MS-13 uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu için 650 kilogram yakıt, 420 kilogram su, 1.360 kilogram kuru yük ve 50 kilogram oksijen tankı taşıyor.

UZAY İSTASYONU'NA ULAŞMASI ÜÇ GÜN SÜRDÜ

MS-13 uzay aracı üç günlük bir program çerçevesinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı. MS-13 , 9 Aralık'ta Türkiye saati ile 13: 38'de uzay istasyonuna kenetlendi.

Roscosmos, uzay aracının normalde 2 günde Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetleneceğini ancak ABD tarafından 5 Eylül'de fırlatılan Dragon uzay aracı ile kenetlenme aşamasının çakışması nedeniyle MS-13'ün kenetlenme saatinin yeniden planlandığını açıkladı.

ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU NEDİR?

Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ, İngilizce: International Space Station (ISS)), alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş bir uzay üssü, başka bir tabirle üzerinde yaşanabilen yapay bir uydudur. Bir araya getirilen modüllerin birleştirilmesiyle inşa edilmiş olan istasyonun ilk kısmı 1998 yılında fırlatılmıştır. İstasyonun yapısı temel olarak basınçlı modüller, destekleyici dış iskelet ve güneş panellerinden meydana gelmektedir. Dünya yörüngesinde bulunan en büyük yapay uydudur. Uygun saatlerde yeryüzünden bakıldığında çıplak gözle görülebilmektedir.

UUİ, deneyler için uzay ortamı ve düşük yerçekimi ortamı sağlayan bir laboratuvar merkezidir. Mürettebatın biyoloji, fizyoloji, fizik, kimya, astronomi, meteoroloji ve daha birçok dalda deneyler yapmasına olanak verir. İstasyon ayrıca Ay ve Mars görevlerinde kullanılması planlanan ekipman ve sistemlerin, kullanım öncesi uzayda test edilmeleri için çok uygun bir ortam sağlar.

Uluslararası Uzay İstasyonu programı, beş katılımcı uzay kuruluşu tarafından oluşturulmuş ortak bir projedir, bu kuruluşlar ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı’dır. İstasyonun mülkiyet ve kullanım hakları hükümetler arası antlaşmalar ve sözleşmelerle belirlenmiştir. İstasyon, Rus Yörünge Bölümü ve Amerika Birleşik Devletleri Yörünge Bölümü olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. İstasyonun yörünge yüksekliği 330 km. ilâ 435 km. arasında değişmektedir. İstasyon zamanla azalan irtifasını artırmak için Zvezda modülünün motorlarını veya ziyaretçi uzay araçlarını kullanır. Bir günde Dünya çevresinde 15,5 tur atar.

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