Rus askeri uydusu operasyonel yörüngeye yerleştirildi

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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, GEO-IK-2 askeri uydusunu taşıyan Rokot taşıyıcı roketinin suma günü Plesetsk Uzay Üssünden yörüngesine fırlatıldığı bildirildi.

Roket, Türkiye saati ile 17: 00'de fırlatıldı ve yaklaşık 2 saat sonra uydu, taşıyıcı roketin üçüncü aşamasından da başarıyla ayrılarak yörüngesine yerleştirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından işletilen bir askeri uydu olan GEO-IK-2 uydusu, askeri ve sivil uygulamalar arasında haritacılığı kolaylaştıracak şekilde Dünya'nın şekli ve yerçekimi alanının çok kesin ölçümlerini sağlamak için geliştirildi.

Rokot füzesi ise, kıtalararası balistik füze RS-18'in operasyondan çekilmesinden sonra bir dizi değişiklikler yapılarak uzay roketi haline getirildi.