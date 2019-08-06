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06 Ağustos 2019 Salı 17:48:57 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2019 Salı 17:50:13

Rus araştırmacılar tarafından kataraktı erken teşhis edebilen cihaz geliştirildi

Rusya Bilimler Akademisi Tasarım Bilgi Teknolojileri Merkezi Araştırmacıları, erken aşamalarda kataraktı tespit edebilen bir cihaz geliştirdi.

TM Dijital Haber Merkezi

Rusya Bilimler Akademisi Tasarım Bilgi Teknolojileri Merkezi Araştırmacıları, erken aşamalarda katarakt tespiti için bir araç geliştirdi. Merkez Teşhis Direktörü Profesör Vladimir Gridin, verdiği demeçte “hastalık teşhis doğruluğunun yüzde 90'ın üzerinde olduğunu” söyledi.
 
Katarakt orta ve geç evrelerde ameliyat gerektiren bir göz hastalığıdır, ancak hastalığın erken evrede teşhis edilmesi durumunda hastalık ilaç tedavisi ile durdurulabilir.
 
Araştırma merkezinde geliştirdikleri cihazın kataraktın hızlı tarama teşhisini destekleyerek bu hastalığı erken bir aşamada zamanında tespit etmeyi ve gerekli tedaviyi belirlemeyi mümkün kıldığını aktaran Gridin şunları kaydetti:
 
“Cihaz, herhangi bir doktor veya tıbbi destek personeli tarafından kullanılabilecek portatif, bağımsız bir cihazdır. Gözün optik ortamının özelliklerinin ölçülmesine dayanarak, olası katarakt varlığına ilişkin bir öneri ortaya koyuyor.”
 
Cihaz, özel bir matris video kamera ile lens görüntüsünün analiz teknolojisine dayanmaktadır. Gözler, belirli bir dalga boyuna sahip bir ışık huzmesi ile kısa bir süre için göze ışık veren flüoresan tepkisi kaydedilirken eşzamanlı olarak incelenir.
 
Profesör Vladimir Gridin, konuşmasının devamında, “Farklı aşamalarda geniş bir yelpazedeki hastaları kapsayan denemelerin sonuçlarına göre cihazın, erken aşamada katarakt teşhisi doğruluğu yüzde 90’ın üzerindedir.” ifadelerini kullandı.

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