Roket yapmayana kız verilmeyecek denmişti: Bakın kızların cevabı ne oldu?

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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, 17-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek TEKNOFEST öncesinde 24 TV'nin konuğu oldu. Muhabir, Kacır'a, “Geçtiğimiz yıl düzenlenen TEKNOFEST öncesinde söylediğiniz "Roket yapmayana kız verilmeyecek" sözünden sonra damat adayları kapınızı çaldı mı?" sorusunu yöneltti.

Kacır sorunun üzerine, "Evet. Roket yapmayana kız vermeyecekler bu gidişle dedim. Bu yıl başımıza ne geldi? Kızlar erkeklerden daha iyi roket yapıyorlar" cevabını verdi.

Baykar Teknik Müdürü (CTO) ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise bu anları resmi sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Çıta yükseldi, artık uzaya çıkmanız gerekiyor arkadaşlar." dedi.

İşte o anlar