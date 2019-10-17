  • Bist 100
    94896.2
  • Dolar
    5,8327
  • Euro
    6,4962
  • Altın
    281,4870
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Unai Emery: Mesut'a ihtiyacımız var Unai Emery: Mesut'a ihtiyacımız var
Trump: Türkiye'den güzel haberler var, milyonlarca hayat kurtarılacak Trump: Türkiye'den güzel haberler var, milyonlarca hayat kurtarılacak
Kocaeli'de sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama Kocaeli'de sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama
Kandil'in siyasi kanadı HDP'nin Nusaybin Belediye Başkanı tutuklandı Kandil'in siyasi kanadı HDP'nin Nusaybin Belediye Başkanı tutuklandı
Teslim olan PKK/YPG'li terörist, Türkiye'den özür diledi Teslim olan PKK/YPG'li terörist, Türkiye'den özür diledi
ABD'li heyetler arası görüşmenin ardından açıklama yapılıyor ABD'li heyetler arası görüşmenin ardından açıklama yapılıyor
Rocket Lab en yüksek irtifalı uydu fırlatışını yaptı Rocket Lab en yüksek irtifalı uydu fırlatışını yaptı
Tel Abyad'da mayın ve roket deposu bulundu Tel Abyad'da mayın ve roket deposu bulundu
Etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı 702 oldu Etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı 702 oldu
Tel Abyad'da mayın ve roket deposu bulundu Tel Abyad'da mayın ve roket deposu bulundu
İneği kurtarmak için 5 kilometre yol açtılar İneği kurtarmak için 5 kilometre yol açtılar
İsrail askerlerinden Batı Şeria'daki gösteriye müdahale: 6 yaralı İsrail askerlerinden Batı Şeria'daki gösteriye müdahale: 6 yaralı
Bahadır Yenişehirlioğlu’ndan #AskereSelamGönder kampanyasına destek Bahadır Yenişehirlioğlu’ndan #AskereSelamGönder kampanyasına destek
Zeugma Antik Kenti'nde kaçak kazı operasyonu Zeugma Antik Kenti'nde kaçak kazı operasyonu
THY'nin pilot ve kabin memurlarından Mehmetçik'e asker selamı THY'nin pilot ve kabin memurlarından Mehmetçik'e asker selamı
AP'den yeni Brexit uzlaşısına yeni ışık AP'den yeni Brexit uzlaşısına yeni ışık
İdlib'e hava ve kara saldırıları sürüyor İdlib'e hava ve kara saldırıları sürüyor
Barış Pınarı Harekatı aleyhine 'yasaklı ve kimyasal silahlar' yalanı Barış Pınarı Harekatı aleyhine 'yasaklı ve kimyasal silahlar' yalanı
Zeugma Antik Kenti'nde kaçak kazı operasyonu Zeugma Antik Kenti'nde kaçak kazı operasyonu
Yağmura rağmen evlat nöbetini sürdürdüler Yağmura rağmen evlat nöbetini sürdürdüler
İncirlik Hava Üssü'nde hareketlilik İncirlik Hava Üssü'nde hareketlilik
Milli Savunma Bakanlığı: Yaptırım söylemleri 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır Milli Savunma Bakanlığı: Yaptırım söylemleri 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır
Mehmetçik adım adım terörü temizliyor Mehmetçik adım adım terörü temizliyor
Tel Abyad'da mayın ve roket deposu bulundu Tel Abyad'da mayın ve roket deposu bulundu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Ekim 2019 Perşembe 20:15:37 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 20:16:48

Rocket Lab en yüksek irtifalı uydu fırlatışını yaptı

Amerikan havacılık ve uzay şirketi Rocket Lab, en yüksek irtifalı uydu fırlatışını yaptı.

Amerikan uydu ve uzay aracı operatörü Astro Digital şirketinin Palisade uydusu, Rocket Lab'ın ürettiği Electron mekiği ile Dünya yüzeyinden bin kilometre fazla yükseklikteki Orta Alçak Yörünge'ye gönderildi.

Yeni Zelanda'nın kuzeydoğu sahilindeki Mahia Yarımadası'nda bulanan şirkete ait platformdan yapılan fırlatış, şirketin bugüne dek yaptığı en yüksek irtifalı uydu fırlatışı oldu.

Rocket Lab'ın geliştirdiği Electron roketi, Amerikalı girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX gibi özel mekik ve uzay aracı üreticilerinin yaptığı roketlerin gibi ağırlığı birkaç tona ulaşan yükler yerine 150 kilograma kadar daha hafif yükleri taşıyabiliyor.

Karbon fiber malzemeyle inşa edilen ve elektrikli bir motora sahip olan roket, gövdesini hafif kılan bu özellikleri sayesinde daha düşük maliyetlerle uzaya fırlatılabiliyor.

Şirketin kendi işlettiği platformdan yapılan bir fırlatışın maliyeti yaklaşık 5 milyon dolar. Kıyaslama yapmak gerekirse NASA'nın Mars'a insanlı uzay araçları yollamak üzere inşa ettiği SLS mekiğinin uçuş başına maliyetinin 500 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor.

Şirketin Yeni Zelanda'da fırlatma üssü, özel bir şirkete ait ilk platform olmuştu.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ