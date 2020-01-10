Robotlar biyopsi yapacak

Boğaziçi Üniversitesi'nde araştırmalarını sürdürme kararı alan Dr. Turan, TÜBİTAK 2232 programı kapsamında üç sene sürmesi beklenen yeni projesiyle nesil kapsül robotları geliştirmeyi hedeflediğini belirtti. “Mide, kalın bağırsak ve ince bağırsağı aynı anda tek kapsül robotla görüntüleyebiliyorsunuz. Biyopsi ve ilaç enjektesi gibi tıbbi müdahaleleri de mümkün kılıyor” dedi.