10 Ocak 2020 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 10 Ocak 2020 Cuma 10:14:43
Robotlar biyopsi yapacak
Bilim insanı Dr. Mehmet Turan'ın yürüttüğü projeyle akıllı robotlar, mide ile ince ve kalın bağırsak gibi ulaşılması zor organlarda biyopsi yapabilecek.
Boğaziçi Üniversitesi'nde araştırmalarını sürdürme kararı alan Dr. Turan, TÜBİTAK 2232 programı kapsamında üç sene sürmesi beklenen yeni projesiyle nesil kapsül robotları geliştirmeyi hedeflediğini belirtti. “Mide, kalın bağırsak ve ince bağırsağı aynı anda tek kapsül robotla görüntüleyebiliyorsunuz. Biyopsi ve ilaç enjektesi gibi tıbbi müdahaleleri de mümkün kılıyor” dedi.
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