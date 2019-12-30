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30 Aralık 2019 Pazartesi 09:18:16 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 09:23:07

Robot elektrik süpürgesini hırsız sanan Amerikalı çift eve polis çağırdı

ABD'de garip bir olay meydana geldi. Evden gelen çıtırdıları hırsız sanan çift polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, hırsız yerine robot elektrik süpürgesiyle karşılaştı.Kuzey Carolina eyaletinde yaşayan Thomas Milam "Çok utandım" dedi

ABD’nin North Carolina eyaletinde bir çift, evlerine giren hırsızın bir şeyleri karıştırdığını bildirmek için polisi aradı. Ancak evi karıştıran hırsız değil çiftin yeni aldığı robot elektrik süpürgesi çıktı.

Thomas ve Elisa Milam çifti, Forsyth County’deki evlerinde gece yarısı saat 00.30’da rahatsız edici bir ses duyduktan sonra silahlarını alarak yatak odasına gizlendi.

Facebook paylaşımında Thomas Milam, şu ifadeleri kullandı:

Birisi kesinlikle alt katta eşyaları karıştırıyordu ve sesi yakından geliyordu. Askerde aldığım eğitimin hepsini hatırladım, davetsiz misafirin izleyeceği yolu, odaya girdiği takdirde ateş hattını ve yaralanma riskini azaltmak için nerede pozisyon almamız gerektiğini analiz etmeye başladım.Düşündüğüm ve dikkat kesildiğim tek şey yan odada tek başına derin uykudaki iki yaşındaki küçük çocuğumdu. Eğer kapısının açıldığını duysaydım ne yapmam gerekiyorsa yapmaya hazırdım.

Çiftin acil durum telefonu 911’i aramalarından bir dakika sonra polis eve geldi. Ön kapıdan içeri giren memurlar, silahlarını çekerek “Polis!” diye bağırdı.

Kısa süre sonra acil durum hattındaki memur, Milam’a silahını bırakmasını ve polislerle konuşmak için alt kata inmelerini söyledi.

Çifti aşağıda karşılayan şerif yardımcısı onlara “Bir sorum var, bayım – bu ROOMBA sizin mi?” diye sordu.

Olayla ilgili Facebook’ta paylaşımda bulunan Milam, robot elektrik süpürgesini iki gün önce aldıklarını belirtti.

Milam, “Süpürge bir şekilde kendi kendine çalışmıştı ve programlamamış olmamıza rağmen evimizi süpürüyordu. Odamıza yakın olan merdivenlerin altında koridorda sıkışmıştı ve duvarlara çarpıp duruyordu, işittiğimiz sesi çıkarıyordu. Çok utanmıştım… Memurların hepsi gülmeye başladı. Şakayı kaldırabilen insanlardı ve ister inanın ister inanmayın ama bu tür şeylerin özellikle yılın bu döneminde sıklıkla yaşandığını söylediler” ifadelerini kullandı.

Polis ekibine hızlı davrandıkları için teşekkür ettiği mesajında Milam, robot süpürgeye Evde Tek Başına filmindeki hırsızlardan biri olan Harry ismini takmaya karar verdiklerini ifade etti.

Milam, “Herkese Mutlu Noeller, robot elektrik süpürgenizi sizi soyup soğana çevirmeden önce kapattığınızdan emin olun” diye ekledi.

(Independent)

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