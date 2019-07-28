  • Bist 100
    102837
  • Dolar
    5,6691
  • Euro
    6,3392
  • Altın
    256,4890
İstanbul
22 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Muğla Dalaman'da 37 düzensiz göçmen yakalandı Muğla Dalaman'da 37 düzensiz göçmen yakalandı
Karaman: Yusuf benim pırlantam Karaman: Yusuf benim pırlantam
Yanal ikna edemiyor Yanal ikna edemiyor
Fenerbahçe’ye 'Belçika Çikolatası’ Fenerbahçe’ye 'Belçika Çikolatası’
Bakan Koca ünlü halk ozanı Aşık Ali Nurşani'nin kansere yakalanan oğlu için harekete geçti Bakan Koca ünlü halk ozanı Aşık Ali Nurşani'nin kansere yakalanan oğlu için harekete geçti
Feghouli Süper Kupa finalinde yok Feghouli Süper Kupa finalinde yok
Nijerya'daki Boko Haram saldırısında 23 kişi hayatını kaybetti Nijerya'daki Boko Haram saldırısında 23 kişi hayatını kaybetti
'Nokta transferler yapacağız' 'Nokta transferler yapacağız'
Gökhan Gönül’ün kaptanlık gururu Gökhan Gönül’ün kaptanlık gururu
Avcı’nın sol beki Bundesliga’dan Avcı’nın sol beki Bundesliga’dan
'Poseidon' insansız nükleer sualtı araçlarını taşıyacak Habarovsk nükleer denizaltısı için tarih verildi 'Poseidon' insansız nükleer sualtı araçlarını taşıyacak Habarovsk nükleer denizaltısı için tarih verildi
"Meteorolojik uyarı mesajı muhtarlıklara ve belediyeye zamanında ulaştırıldı" "Meteorolojik uyarı mesajı muhtarlıklara ve belediyeye zamanında ulaştırıldı"
Adana'da seyir halindeki otomobil yandı Adana'da seyir halindeki otomobil yandı
Kedi kurtarma operasyonunda kullanılan yöntemler işe yaramadı Kedi kurtarma operasyonunda kullanılan yöntemler işe yaramadı
Valilik duyurdu: "Turuncu" kategorideki terörist çocuk katili çıktı Valilik duyurdu: "Turuncu" kategorideki terörist çocuk katili çıktı
Sezai Temelli, Ayaz ve Nupelda'nın katillerine söz söyleyemedi Sezai Temelli, Ayaz ve Nupelda'nın katillerine söz söyleyemedi
Trump ile Demokratlar arasındaki ırkçılık tartışması büyüyor Trump ile Demokratlar arasındaki ırkçılık tartışması büyüyor
Erzurum'daki 1 ton 535 kilogramlık eroin operasyonunda 169 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı Erzurum'daki 1 ton 535 kilogramlık eroin operasyonunda 169 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı
Galatasaray'dan güzel prova Galatasaray'dan güzel prova
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy hastaneye kaldırıldı Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy hastaneye kaldırıldı
Araştırmalar Almanya’da polis şiddetini bir kez daha gösterdi Araştırmalar Almanya’da polis şiddetini bir kez daha gösterdi
Karaman'da serinlemek için gölete giren 17 yaşındaki genç boğuldu Karaman'da serinlemek için gölete giren 17 yaşındaki genç boğuldu
Katil İsrail Filistin'in elektrik borcunu vergilerden kesecek Katil İsrail Filistin'in elektrik borcunu vergilerden kesecek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Temmuz 2019 Pazar 21:49:32 | Son Güncelleme: 28 Temmuz 2019 Pazar 22:14:05

'Poseidon' insansız nükleer sualtı araçlarını taşıyacak Habarovsk nükleer denizaltısı için tarih verildi

'Poseidon' insansız nükleer sualtı araçlarını sürekli taşıyacak olan, proje 09851 kapsamında üretilen Habarovsk nükleer denizaltısının yılsonuna kadar suya indirileceği bildirildi.

Savunma sanayi sektöründen konuyla ilgili bilgi sahibi olan bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında 'Poseidon' insansız nükleer sualtı araçlarının sürekli taşıyıcısı olacak, Habarovsk nükleer denizaltısının Rusya'nın kuzeyindeki Severodvinsk kentinde bulunan 'Sevmaş' tersanesinde yılsonuna kadar suya indirileceğini belirtti.

Geçtiğimiz nisan ayında Sevmaş tersanesinde Poseidon'u kullanacak ilk denizaltı olan Belgorod nükleer denizaltısı törenle suya indirilmişti.

Yetkili, “Belgorod denizaltısı Poseidon’ları test amaçlı olarak taşıyacak, sürekli taşıyıcıysa bu yıl içinde suya indirilmesi beklenen proje 09851 kapsamındaki Habarovsk nükleer denizaltısı olacak. Denizaltının inşasına suda devam edilecek” diye konuştu.

Belgorod adlı çok amaçlı nükleer denizaltı, özel olarak Poseidon araçları için uyumlu hale getirildi. Daha önce Belgorod denizaltısı ile Poseidon insansız nükleer sualtı aracının 2 yıl boyunca ortak teste tabi tutulacağı açıklanmıştı. Habarovsk denizaltısının ait olduğu proje ise gizli tutuluyor.
 
PUTİN GEÇEN YIL DUYURMUŞTU
 
Putin, Poseidon'dan ilk olarak 31 Mart 2018'de henüz adı belli değilken söz etmişti. Federal Meclis konuşmasında nükleer başlıklar taşıyabilecek yeni bir insansız nükleer sualtı aracı test ettiklerini paylaşan Rus lider, yeni aracın dünyadaki tüm gemilerin göstergelerinin ulaşabileceğinden kat be kat hızlı hareket edebildiğini ve kıtalararası mesafeleri aşabildiğini de ekleyerek, "Bu, fantastik bir şey" demişti.

Kıtalararası menzilde uçak gemilerini ve kıyı altyapılarını imha etme kabiliyetine sahip eşsiz denizaltı aracının güzergahı tespit edilemiyor.

'Poseidon'u taşıyacak o denizaltı için tarih verildi
Etkisiz hale getirilen "turuncu" kategorideki terörist bakın ne çıktı!
Utanması da yok! Sezai Temelli hedefi şaşırdı...
Trump'ın son sözleri 'Baltimore' tartışmasını alevlendirdi
Erzurum'daki 1 ton 535 kilogramlık eroin operasyonu davası
Yunan basını manşetlerine taşıdı: Yeni bir Mart 1987 vakasıyla karşı karşıyayız
Oyuncu Yalçın Gülhan son yolculuğuna uğurlandı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ulaşıma açıldı
Dünyaya böyle gözdağı verdi: Daha da ileri gideceğiz ve...
Yangında ev küle döndü, Türk bayrağı zarar görmedi
Katil Netanyahu bu kez fena köşeye sıkıştı!
"Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı idam edilebilir"
FSM'deki çalışma sona erdi! Saat 18.00'de ulaşıma açılacak
Stratejik hata ABD'ye pahalıya mal oldu
Şırnak ve Ağrı'da 8 terörist etkisiz hale getirildi
CHP'de 1. derecede skandal torpil! Başkandan komik savunma!
Genç kızı sokak ortasında darp eden zanlı tutuklandı
Şehidimizin ismini dağlara yazdılar
'Füze avcısı' ve 'Korkut'a güç katacak! 'Atom' göreve başlıyor
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ