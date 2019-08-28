Plüton bir gezegendir

1930’DA KEŞFEDİLDİ

ABD’nin Oklahoma kentinde düzenlenen bir etkinliğe katılan NASA müdürü Jim Bridenstine, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bilim dünyasında yıllardır tartışma konusu olan Plüton’un bir gezegen olduğunu belirten Bridenstine, “Ben bu şekilde öğrendim ve buna bağlıyım” ifadelerini kullandı.Plüton, ABD’li astronom Clyde Tombaugh tarafından 1930 yılında keşfedildikten sonra gezegen olarak kabul edilmişti. Ancak kendisinden en yüzde 27 daha büyük bir gök cismi olan ‘Eris’in keşfedilmesiyle, 2006’da “cüce gezegen”liğe düşürülmüştü.