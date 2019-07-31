Playstation 5 satışa çıktı mı? Playstation 5 fiyatı ne kadar?

Playstation 5 ile ilgili gelişmeler gündemin merak edilen konuları arasında yerini aldı. Oyun konsolunda oyun oynamayı sevenlerin heyecanla beklediği Playstation 5 konsolu ile aramalar arttı. Sony PlayStation 5, MediaMarkt'ın İsviçre sayfasında görüntülendi. Playstation 5 'in ön satışa çıktığı ve fiyatının da belirlendiği öğrenildi.

Sony'nin yeni oyun konsolunun son derece güçlü bir şekilde geleceği bekleniyordu. PlayStation 5, içerisinde bulunan yeni teknolojiler sayesinde oyuncuların bu zamana kadar istediği birçok şeyi içerisinde barındıracak. PlayStation 5 modelinin NvidiaGeForce RTX 2070‘li bilgisayar performansı ile neredeyse eşit olması bekleniyor.

PLAYSTATİON 5 FİYATI NE KADAR?

Oyunculara yeni bir oyun deneyimi yaşatacağının ipuçlarını veren Sony'nin bu özelliklerini oyun konsolunun fiyatına yansıtıyor. Yaklaşık 1.060 dolar, 950 euro ve 5.950 TL gibi bir değere denk gelen fiyat etiketi ile satışa sunulması bekleniyor.

PLAYSTATİON 4 2013'TE ÇIKMIŞTI

PlayStation 4’ün 2013 yılının Kasım ayında tanıtıldığını düşünürsek, birçok oyunsever aslında PlayStation 5’in geleceğini zaten tahmin ediyordu. Gelişen teknoloji ve grafik motorları nedeniyle artık günümüzde oyunlar daha büyük donanım özelliklerine ihtiyaç duyuyor ve PlayStation 4 artık her zaman bu ihtiyacı karşılamıyor.