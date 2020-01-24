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24 Ocak 2020 Cuma 11:08:03 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 11:13:23

Panstir hava savunma sistemleri S400'lere yapılan İHA saldırılarını püskürttü

Rus hava savunma sistemlerin muharebe ekipleri, Sibirya'da yapılan tatbikatlarda Pantsir-S1 uçaksavar füze sistemlerinin S-400 sistemlerine yapılan insansız hava saldırılarını püskürttüğünü açıkladı.

TM Dijital Haber Merkezi

Rusya'nın Novosibirsk kentinde görevlendirilen hava savunma muharebe ekipleri, tatbikatlar esnasında, Pantsir-S1 yüzeyden havaya füze / silah sistemlerinin İHA saldırılarını engellediğini ve S-400 sisteminin de bulunduğu bir askeri konvoyu başarılı bir şekilde koruduğunu açıkladı.

Tatbikat esnasında, Pantsir-S1 uçaksavar füze sistemleri ekiplerinin, çeşitli yönlerden S-400 'Triumf' yerden havaya füze sistemlerine doğru giden bir grup insansız saldırı uçağını (İHA) tespit ettiğini bildiren Novosibirsk Bölgesi Askeri Basın Bürosu, "Tüm hava hedefleri 20 kilometre mesafede zamanında tespit edildi ve güvenli bir mesafeden havadan havaya füzelerle başarıyla ortadan kaldırıldı." açıklamasında bulundu.

PANSTİR-S1 FÜZE SİSTEMİ

Pantsir-S1 (NATO adı: SA-22 Greyhound), S-400'ler de dahil tüm uzun menzilli hava savunma sistemlerini, askeri ve sivil tesisleri korumak için tasarlanmış, yer tabanlı, kendinden tahrikli bir yüzeyden havaya füze / silah sistemidir.

Ayrıca kamyon şasisine monte edilen Pantsir'lerin, her biri saniyede 40 mermi ve 12 uçaksavar füzesi ateşleyebilen iki adet 30 milimetreliklik topla donatılmıştır.

S-400 TRIUMF HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

S-400 Triumf (NATO adı: SA-21 Growler) 2007 yılında hizmete giren en yeni uzun ve orta menzilli yerden havaya füze sistemidir. Uçak, seyir ve balistik füzelerin imha edilmesinin yanı sıra yerdeki hedeflere karşı da kullanılabilir. S-400, 400 kilometreye kadar mesafeden ve 35 kilometreye kadar yükseklikte hedefleri vurabilir.

S-400 Triumf hava savunma sistemleri, yoğun saldırı ve elektronik önlemlere maruz kalma koşulları altında hava saldırısını ve keşif araçlarını (gizli teknoloji kullanılarak yapılan uçaklar dâhil) ve diğer hava hedeflerini imha etme kabiliyetine sahiptir.

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