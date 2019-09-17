Ozon tabakasındaki delik küçülüyor

HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Avrupa Birliği Kopernik Atmosfer Gözlem Servisi (CAMS), ozon deliğinin genişliğinin Eylül ayı ölçümlerine göre, normalden çok daha küçük olduğunu açıkladı. Rapora göre, bu yıl Güney Kutbu üzerindeki ozon deliği yaklaşık 24,8 milyon kilometrekareye ulaştı. Bu oran, genişliğin, ölçülen en büyük delikten yaklaşık yüzde 16 daha düşük olduğu anlamına geliyor. Ozon, güneşin zararlı mor ötesi ışınlarından yayılan radyasyonun dünyaya ulaşmasını engelliyor. Tabakanın genişlemesi Küresel Isınma’nın etkisini arttırıyor.