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02 Aralık 2019 Pazartesi 22:29:43 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 22:31:08

Nobel Komitesinde 'Peter Handke' istifası

Nobel Komitesi Üyesi Gun-Britt Sundström, Nobel Edebiyat Ödülü'nün, Srebrenitsa'da yaşanan soykırımı inkar eden ve Sırp savaş suçlularını savunan Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesine tepki olarak üyelikten istifa etti.

Nobel ödüllerinin sahiplerini belirleyen İsveç Kraliyet Akademisi Nobel Komitesinin üyesi Gun-Britt Sundström, 2019 Edebiyat Ödülü'nün, Srebrenitsa'da yaşanan soykırımı inkar eden ve Sırp savaş suçlularını savunan Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesine tepki olarak üyelikten istifa etti.

Akademide geçen yıl ortaya çıkan taciz skandallarının ardından istifalar gelmeye devam ediyor.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, komite üyesi Kristoffer Leandoer ve Gun-Britt Sundström üyelikten istifa etti.

Leandoer'in, geçen yıl ortaya çıkan taciz skandallarının ardından gerekli değişikliklerin yapılmadığını öne sürerek istifa ettiği belirtilirken, Sundström'ün ise 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesine tepki olarak böyle bir karar aldığı kaydedildi.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Dagens Nyheter'e konu hakkında makale yazan Gun-Britt Sundström,''2019 yılında Nobel Edebiyat Ödülü sahipleri belirlenirken işin içine siyaset karıştı. Bu benim ideolojim değil." ifadesini kullandı.

HANDKE'YE NOBEL VERİLMESİNE TEPKİLER

Nobel Edebiyat Ödülü'nün Handke'ye veren İsveç Kraliyet Bilimler Akademisine tepkiler devam ediyor.

Başkent Stockholm'de Nobel Müzesi önünde toplanan bir grup aktivist ve akademisyen, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisinden, Handke'ye verilen ödülün geri alınmasını talep etti.

Grup adına açıklama yapan yazar America Vera-Zavala, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da yaşanan soykırımı inkar eden ve Sırp savaş suçlularını savunan Handke'nin Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmesini kınadıklarını belirtti.

Zavala, ''Bence artık bu tartışmada olan herkes İsveç Kraliyet Akademisinin ödülünü geri alacağını umuyor, bugün burada duran bizler için sokağa çıkmanın ve birlikte tepki göstermenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Yahudi aktivist Dror Feiller, Srebrenitsa'daki Boşnak kurbanlar için saksafon çaldı.

HANDKE'NİN SIRP HAYRANLIĞI

Lahey'deki uluslararası mahkemede savaş suçlarından ve soykırımdan yargılandığı sırada hayatını kaybeden eski Sırp lider Slobodan Milosevic'in büyük bir hayranı olarak tanınan Handke, Kosova'daki savaş devam ederken yayınladığı bir makalesinde de "Sırpları destekliyorsanız, ayağa kalkın." ifadelerini kullanmıştı.

Saraybosna'daki Müslüman Boşnakların "kendi kendilerini öldürdüklerini ve suçu Sırplara attıklarını" savunan Handke, Sırpların Srebrenitsa'da soykırım yaptığına asla inanmadığını ifade etmişti.

Handke, eski Sırp lider Milosevic'e de cezaevinde ziyarette bulunmuş, lehine tanıklık etmek için girişimler yapmıştı.

Milosevic'in 2006'daki cenazesine de katılan Handke, burada yaptığı konuşmada, "Yugoslavya için, Sırbistan için, Slobodan Milosevic için buradayım." demişti.

Nobel Edebiyat Ödülü'nün Handke'ye verilmesine daha önce de Bosna Hersek ve Kosova'dan tepkiler gelmişti.

AA

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