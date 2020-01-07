  • Bist 100
    112600
  • Dolar
    5,9759
  • Euro
    6,6577
  • Altın
    301,5440
İstanbul
5 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yapıyor Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yapıyor
Mansur Yavaş'ın Sinan Aygün'den rüşvet istediği iddia edilen görüntüler savcılıkta! Mansur Yavaş'ın Sinan Aygün'den rüşvet istediği iddia edilen görüntüler savcılıkta!
İran'da 50 kişinin öldüğü izdiham nedeniyle ertelenen Süleymani'nin defin işlemi başladı İran'da 50 kişinin öldüğü izdiham nedeniyle ertelenen Süleymani'nin defin işlemi başladı
THY'den Sabiha Gökçen Havalimanı açıklaması THY'den Sabiha Gökçen Havalimanı açıklaması
Sınırda Yaşam Mücadelesi: İdlib’de Ne Oluyor? Sınırda Yaşam Mücadelesi: İdlib’de Ne Oluyor?
Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye'de Esed'le görüştü Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye'de Esed'le görüştü
NASA'nın Tess uydusu yaşama elverişli 'öte Dünya' keşfetti NASA'nın Tess uydusu yaşama elverişli 'öte Dünya' keşfetti
80 kilo trüf mantarı 27 bin liraya satıldı 80 kilo trüf mantarı 27 bin liraya satıldı
Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü
Başkan Erdoğan ve Putin yarın Suriye ve Libya’daki durumu görüşecek Başkan Erdoğan ve Putin yarın Suriye ve Libya’daki durumu görüşecek
Çanakkale'de iki ilçede okullar kar nedeniyle tatil ilan edildi Çanakkale'de iki ilçede okullar kar nedeniyle tatil ilan edildi
21 kez bıçakladığı eşine, 'Yeşil gözlerinden akan yaşa kurban olurum' dedi 21 kez bıçakladığı eşine, 'Yeşil gözlerinden akan yaşa kurban olurum' dedi
Survivor 2020'nin başlama tarihi belli oldu! Survivor 2020'nin başlama tarihi belli oldu!
Rusya lideri Putin Suriye'den Esed ile görüştü Rusya lideri Putin Suriye'den Esed ile görüştü
Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi
Kıran-8 operasyonu kapsamında PKK'nın toprağa gömülü malzemeleri ele geçirildi Kıran-8 operasyonu kapsamında PKK'nın toprağa gömülü malzemeleri ele geçirildi
Okul koridorunda oluşturulan 'Edebiyat Sokağı' kitap okumayı sevdiriyor Okul koridorunda oluşturulan 'Edebiyat Sokağı' kitap okumayı sevdiriyor
Putin tebessüm ederken kameralara yansıdı! İşte o anlar Putin tebessüm ederken kameralara yansıdı! İşte o anlar
Hokeyci kuzenler ailenin öncüsü oldu Hokeyci kuzenler ailenin öncüsü oldu
Putin tebessüm ederken kameralara yansıdı! İşte o anlar Putin tebessüm ederken kameralara yansıdı! İşte o anlar
Roma, Fenerbahçe'nin gündemindeki Kolarov'un sözleşmesini uzattı Roma, Fenerbahçe'nin gündemindeki Kolarov'un sözleşmesini uzattı
İtalya Dışişleri Bakanı bugün Türkiye'ye geliyor İtalya Dışişleri Bakanı bugün Türkiye'ye geliyor
Barcelona'nın Arda Turan kararı belli oldu: Kendine kulüp bul Barcelona'nın Arda Turan kararı belli oldu: Kendine kulüp bul
Galatasaray Doğa Sigorta, Monaco deplasmanında Galatasaray Doğa Sigorta, Monaco deplasmanında

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Ocak 2020 Salı 18:37:52 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 18:39:11

NASA'nın Tess uydusu yaşama elverişli 'öte Dünya' keşfetti

Dünya'ya 101,5 ışık yılı uzaklıktaki Yunus (Dorado) Takımyıldızı'nda, bir cüce kızıl yıldızın yörüngesinde, Dünya'ya yakın büyüklükte ve yıldızında yaklaşık aynı ısı enerjisini alan öte gezegen bulundu.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Geçiş Halindeki Öte Gezegen Araştırma Uydusu (TESS) yörüngesindeki yıldızının "yaşama elverişli bölgesinde" bulunan Dünya büyüklüğünde bir öte gezegen keşfetti.

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, TESS, Dünya'ya 101,5 ışık yılı uzaklıktaki Yunus (Dorado) Takımyıldızı'nda, yörüngesindeki yıldıza suyun gezegen yüzeyinde istikrarlı şekilde var olmasına olanak sağlayacak mesafede bulunan, Dünya ile yaklaşık aynı büyüklükte bir gezegenin varlığını belirledi.

NASA araştırmacıları, "TOI 700 d" adı verilen öte gezegenin, kendi yıldızına, Dünya'nın Güneş'ten aldığı enerjinin yüzde 86'sını alacak mesafede bulunduğunu, bunun yaşama elverişli koşullara olanak sağlayabileceğini belirtti.

"TESS Object of Interest 700" (TESS İlgi Nesnesi 700/ TOI 700) adlı cüce kızıl yıldızın yörüngesinde 3 öte gezegen keşfedildiğini ifade eden araştırmacılar, bunlardan yıldıza en yakın olan TOI 700 b'nin yaklaşık Dünya büyüklüğünde olduğunu ve yıldızın yörüngedeki bir turunu 10 günde tamamladığı, en yakın ikinci yıldızın Dünya'nın 2,6 kat büyüklüğünde, bir mini-Neptün büyüklüğünde olduğu ve yörünge turunu 16 günde tamamladığı bilgisini aktardı.

En dışta, yaşanabilir bölgede bulunan TOI 700 d'nin ise Dünya'dan yüzde 20 daha büyük olduğu ve yörünge turunu 37 günde tamamladığı kaydedildi.

TOI 700 d'nin etrafında döndüğü kızıl cüce yıldızın Güneş'ten yüzde 40 daha büyük ve yüzde 50 daha sıcak olduğuna dikkati çeken araştırmacılar, ancak yıldızdaki gözlemlerde büyük parlamalara rastlanmadığını, bunun gezegenlerin atmosferlerini sabit olarak muhafaza etmelerini sağlayacak görece istikrarlı bir enerji alanının varlığının işareti olduğunu vurguladı.

Araştırmacılar, TOI 700 d'nin yıldızının yaşanabilir bölgesinde keşfedilen Dünya'ya yakın büyüklükte ve yaklaşık aynı ısı enerjisini alan ilk öte gezegen olduğunun altını çizdi.

TESS'in yeni bulguları, Amerikan Astronomi Derneğinin bu hafta ABD'nin Hawaii eyaletinin Honolulu kentinde düzenlenen 235. yıllık toplantısında araştırmacılarla paylaşıldı.

ÖTE GEZEGEN AVCISI TESS

Her biri baktığı yöndeki uzay boşluğunun dörtte birlik kesitini 27 gün kesintisiz gözlemleyen 4 büyük kamera donanımı içeren TESS uydusu, öte gezegenleri "geçiş" denilen bir konumda tespit etmeye çalışıyor.

"Geçiş" bir öte gezegenin yörüngesindeki yıldızın önünden geçtiği anı tanımlıyor.

Bilim insanları, bu anda yıldızın kameralara yansıyan parlaklığında oluşan azalmayı gözleyerek ışığın salım ve emilme miktarlarını ölçerek söz konusu gezegenlerin kütlesini, öz kütlesini ve atmosfer kompozisyonunu belirleyebiliyor.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ