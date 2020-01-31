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31 Ocak 2020 Cuma 12:27:43 | Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 12:47:20

NASA uzay teleskopunu kapattı

NASA, yaklaşık on yedi yıldır uzayda dolaşan ve evrendeki en soğuk, en eski nesnelerin görüntülerini yakalayan bir teleskop olan uzun ömürlü uzay gözlemevlerinden birini kapattığını duyurdu.

TM Dijital Haber Merkezi

Amerika'nın Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 2003 yılında hizmet vermeye başlayan kızılötesi Spitzer Uzay Teleskobu'nu emekliye ayırdığını açıkladı.

5 yıl ömür biçilmesine rağmen 17 yıldır evrendeki en soğuk, en eski nesnelerin görüntülerini yakalayan ve evrene bakışımızı değiştiren Spitzer Uzay Teleskobu'nun em önemli keşifleri arasında, yeni oluşan yıldızlar, Satürn'ün yeni halkaları ve yaklaşık 40 ışıkyılı uzaklıkta bulunan bir güneş sistemini keşfi oldu.

Spitzer proje yöneticisi Lisa Storrie-Lombardi, “Kimsenin Spitzer'in genişletilmiş görevinin onuncu yılı olan 2019'da hala faaliyet göstermesini ve heyecan verici bir bilim yapmasını beklemediğini güvenle söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

Uzay teleskobu Spitzer'in kapanmasına rağmen, teleskop tarafından yapılan gözlem arşivi kullanılarak bilim insanlarının daha fazla keşif yapmasına yardımcı olabilir.

Spitzer Uzay Teleskobu aracılığıyla keşfedilen yaklaşık 40 ışıkyılı uzaklıkta bulunan bir güneş sistemini olan TRAPPIST-1, Güneş sistemimiz dışında en iyi karakterize edilmiş sistem olarak kayırlara geçti.

Ayrıca Spitzer Uzay Teleskobu ile Satürn’ün etrafındaki yeni bir halka da keşfedildi.

Spitzer'in ekstra soğuk kalmasını sağlamak için NASA, teleskopu Dünya'yı izleyen yörünge (Earth-trailing orbit) olarak bilinen yere yerleştirmeye karar verdi. Bu şekilde uzay aracı Dünya ile neredeyse aynı yörüngede, gezegenin arkasında Güneş etrafında dolaşıyor. Bu konumda, Spitzer her yıl Dünya'dan uzaklaşıyor ve gezegenimizden çıkan sıcaklıktan ısınmıyor ve serin kalıyor. Ekstra bir serinlik katmanı için Spitzer, uzay aracını -273 santigrat derece gibi bir sıcaklıkta tutmaya yardımcı olan özel bir sıvı helyum soğutucu ile uzaya fırlattı.

Spitzer, bu “soğuk görevde” NASA'nın umduğu 2,5 yılın çok ötesinde 5 buçık yıl boyunca çalıştı. Ancak nihayetinde uzay aracı, Spitzer'in sıcak görevini başlatan sıvı helyum soğutucusundan ayrıldı. Spitzer proje bilimcisi Michael Werner, “Teleskop ısındı, ama çok ısınmadı.” dedi. Tasarımından ve uzaydaki konumundan dolayı Spitzer, sıcaklığının çoğunu uzayın soğuk karanlığına yayabildi. Yine de, eskisi kadar gözlem yapamadı. Ancak Spitzer, sıcak aşamasında belki de en büyük bulgusunu yaptı: TRAPPIST-1 adlı bir yıldızın etrafında dönen yedi Dünya büyüklüğündeki gezegenin keşfi.

Spitzer Uzay Teleskobu, 30 Ocak’ta emekliye ayrılmasına rağmen ardında büyük bir veri arşivi bıraktı. Spitzer’in verilerinin içinde hala keşfedilmeyi bekleyen şeyler var. Luisa Rebull, on yıllar boyunca Spitzer’in verilerinden bir şeyler öğrenmeye devam edeceğimizi söylüyor.

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