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20 Temmuz 2019 Cumartesi 21:12:39 | Son Güncelleme: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 21:21:15

NASA 1969'da aya nasıl ulaştı?

İnsanların Ay'ı merak etmesi üzerine bir uzay aracı inşa edildi. Apollo 11 ile Ay'a ilk kez 20 Temmuz 1969'da ayak basıldı.

Merak, canlıları yeni şeyler öğrenmeye yönlendiren bir his. İnsanlar, Dünya’nın uydusu Ay'ı da merak ediyordu. Bunun için uzay istasyonları ve araçları inşa edildi.

1965’te ABD Başkanı John F. Kennedy, 1970’lere gelmeden ABD’nin Ay’a insan göndereceğini açıkladı.

Başkan Kennedy’nin bu sözleri üzerine, Ay’a gönderilmesi için Apollo 11 uzay aracı tasarlandı.

Apollo 11 programının öncelikli hedefi şuydu: Pilotlu bir uzay aracıyla Ay’a iniş yapıp, Dünya’ya güvenli bir şekilde geri dönmek.

YOLCULUKTAN ÖNCE NELER YAPILDI?

Ay yolculuğunun ilk adımlarından biri iniş sahalarını belirlemekti. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Apollo Saha Seçim Kurulu, 2 yıldan uzun bir süre iniş sahalarını inceledi.

Ayrıca, tarihi Ay yolculuğu için deneyimli bir mürettebat seçildi. Apollo 11 astronotları Neil Armstrong, Edwin Eugene “Buzz” Aldrin ve Michael Collins’di.

APOLLO 11 AY'A ULAŞTI

Testlerden sonra, 16 Temmuz 1969 sabahı mürettebat ABD Florida’da bulunan “Kennedy Uzay Merkezi” istasyonundan yola çıktı.

Uzaya ve tarihe itilen 363 metrelik roket için, 7,5 milyon poundluk itme rampası kullanıldı. Saat 09.32’de itilen roket, yaklaşık 12 dakika sonra Dünya yörüngesinde dönmeye başladı.

Apollo 11, 75 saatlik yolculuktan sonra Ay’a ulaştı. Ardından Ay’ın yörüngesine giren Apollo 11 ikiye ayrıldı.

Neil Armstrong ve Edwin Aldrin’in bulunduğu “Kartal” adlı modül Ay’a inerken, Michael Collins’in içinde bulunduğu “Komuta” modülü yörüngede kaldı.

Apollo 11 ile Ay’a giden astronotlardan Ay’a ilk adımı atan kişi, 20 Temmuz 1969’da Neil Armstrong oldu.

AY YOLCULUKLARI DEVAM ETTİ

 

Astronotlar, Ay yüzeyinden bazı deneyler yapmak için örnekler topladı ve sonra uzay araçlarına döndü.

 

Fırlatma anından 195 saat sonra astronotlar Büyük Okyanus’a indi. Böylece ABD, Ay yarışının galibi oldu. ABD’li astronotlar 1974 yılına kadar 5 kez daha Ay’a gitti.

AY YOLCULUĞUNDA ÖNE ÇIKAN İSİMLER

 

Neil Armstrong, 5 Ağustos 1930’da Ohio’da doğdu. 1955 yılında Purdue Üniversitesinde havacılık mühendisliği okudu. 1962 yılında astronot olarak seçilen Armstrong, Apollo 11 ile göreve çıktığında 38 yaşındaydı. Ay’a ilk ayak basan insan olarak tarihe geçti ve şu tarihi sözü söyledi:

 

"BENİM İÇİN KÜÇÜK, İNSANLIK İÇİN DEV BİR ADIM"

Michael Collins, 31 Ekim 1930’da İtalya Roma’da dünyaya geldi. Collins, 1952’de ABD Harp Akademisindeydi. 1963 yılında astronot olarak seçildi. Apollo 11 görevi sırasında Armstrong ile aynı yaştaydı.

Edwin Aldrin, 20 Ocak 1930’da New Jersey’de doğdu. 1951 yılında ABD Askeri Akademisi’nde makine mühendisliği okudu. 1963’te astronot seçildi. Apollo 11 ile göreve çıktığında 39 yaşındaydı. Görev komutanı Armstrong’dan sonra Ay’a ayak basan ikinci insan oldu.

Kaynak: TRT Haber, Associated Press, NASA

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