14 Ocak 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 19:28:52
Mobese gözlük!
ABD’deki Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2020’de dikkat çeken ürünler arasında kameralı gözlük de yer aldı.
MOBESE’yi andıran gözlüğün, özel hayatın gizliliği nedeniyle birçok ülkede kullanılması imkansız görülüyor.
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