Milli antenle 5G full çekecek

İnternet erişimi ve veri indirme hızını artıracak olan yeni nesil kablosuz telefon teknolojisi 5G’yle ilgili çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda, elektronik haberleşme sektöründe yapılan yatırımlar her geçen gün katlanarak artıyor. Söz konusu teknoloji için çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Turkcell, yerli ve milli teknolojilerin üretimini desteklemeye devam ediyor.

HİZMET VERİLMEYE BAŞLANDI

4.5G şebeke kurulum çalışmaları kapsamında, Turkcell'in girişimleriyle gündeme gelen ve üretilen yerli mobil iletişim antenleri, canlı şebekede abonelere hizmet vermeye başladı. ASELSAN'ın ürettiği antenler, ilk olarak İstanbul Pendik'te hizmet veren sahaya yerleştirildi. Turkcell, yerli 5G uyumlu antenleri 4.5G mobil şebekesinde kullanmaya başlayan ilk operatör oldu. Antenlerin yaklaşık 1000 adedi yıl sonuna kadar Turkcell altyapısına entegre edilecek. Turkcell, antenlerin geliştirilme sürecinde de aktif biçimde yer alırken, 4.5G şebekesinde kullanılacak antenler için ASELSAN’la Turkcell arasında 2017 yılı Ocak ayında imzalanan işbirliği sözleşmesinin ardından, 2018 yılı Eylül ayında da toplam 2 bin 30 adet anten siparişi için tedarik anlaşması yapılmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, Türkiye'nin teknoloji tüketen değil, üreten bir ülke olması yolunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

YENİ ALTYAPI ATAĞI

Şirketin sunduğu sürdürülebilir ve güvenilir iletişim hizmetlerinde kullanılan teknolojilerin de, yurtiçi olanaklarla üretilmesi için çalıştıklarına vurgu yapan Gediz Sezgin, “Turkcell'in girişimleriyle geliştirilmeye başlanan değişen teknik ve teknolojik ihtiyaçlarımız doğrultusunda, ASELSAN'ın ürettiği antenleri canlı şebekemizde kullanmaya başladık. Yeni antenlerimizin kurulumuyla beraber, artık iletişim altyapımızın birçok önemli bölümünde, yerli ve milli teknolojileri kullanır hale geldik” değerlendirmesinde bulundu.

TEKNOLOJİYE IŞIK TUTACAK

Ekim 2018'de Turkcell’le birlikte başlayan 'Yerli 4,5G Baz İstasyonu Anteni Üretim' projesi ürünlerinin canlı şebekelerde kullanımına başlandığını belirten ASELSAN Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Bayram Gençcan, şunları kaydetti: “Mutluyuz, gururluyuz. Teknolojik ve maliyet açısından yabancı ürünlerle rekabet edebilir bir düzeye gelmiş bulunmaktayız. Canlı şebekelerde kullanımıyla beraber sahalardan gelecek bilgilerin geliştirmelerimize daha fazla ışık tutacağını düşünüyoruz. 4,5G'de kazandığımız bilgi ve tecrübe ve Turkcell'in desteğiyle 5G'de de ülkemiz için ürünler vermeyi planlıyoruz”